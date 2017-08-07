Около 600 единиц военной техники задействовано на учениях ВДВ в Псковской области
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Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Учения проводятся под руководством Андрея Сердюкова
ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. десантников и 600 единиц военной техники задействованы в показательных полковых тактических учениях ВДВ, которые начались 7 августа на территории Псковской области и продлятся по 11 августа.
"Всего в полковых учениях задействовано 2,5 тыс. человек личного состава ВДВ и 600 единиц военной техники - 300 бронированной и 300 автомобильной", - сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Учения проводятся под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Они предусматривают десантирование и ведение боевых действий 104-м гвардейским отдельным десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований.
В 2017 году приказом министра обороны России полку было присвоено наименование "ударный".
Решением командующего для усиления полка будут частично задействованы подразделения еще четырех соединений ВДВ: расчеты беспилотных летательных аппаратов 31-й десантно-штурмовой бригады из Ульяновска, подразделение бригады спецназа ВДВ из Подмосковья, военнослужащие отдельного полка связи из Подмосковья, а также отдельный батальон Тульского соединения ВДВ.
Противостоять 104-му полку на учениях будет еще одно "ударное" подразделение ВДВ - 1-й десантно-штурмовой батальон 234-го десантно-штурмового полка, который будет выступать на стороне условного противника.
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07.08.2017
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