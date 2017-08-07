Около 600 единиц военной техники задействовано на учениях ВДВ в Псковской области



Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Учения проводятся под руководством Андрея Сердюкова

ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. десантников и 600 единиц военной техники задействованы в показательных полковых тактических учениях ВДВ, которые начались 7 августа на территории Псковской области и продлятся по 11 августа.

"Всего в полковых учениях задействовано 2,5 тыс. человек личного состава ВДВ и 600 единиц военной техники - 300 бронированной и 300 автомобильной", - сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения проводятся под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Они предусматривают десантирование и ведение боевых действий 104-м гвардейским отдельным десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований.

В 2017 году приказом министра обороны России полку было присвоено наименование "ударный".

Решением командующего для усиления полка будут частично задействованы подразделения еще четырех соединений ВДВ: расчеты беспилотных летательных аппаратов 31-й десантно-штурмовой бригады из Ульяновска, подразделение бригады спецназа ВДВ из Подмосковья, военнослужащие отдельного полка связи из Подмосковья, а также отдельный батальон Тульского соединения ВДВ.

Противостоять 104-му полку на учениях будет еще одно "ударное" подразделение ВДВ - 1-й десантно-штурмовой батальон 234-го десантно-штурмового полка, который будет выступать на стороне условного противника.