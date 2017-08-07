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Рогозин: США собираются построить в Молдавии базу для подготовки диверсантов

08.08.2017 Военное обозрение 48 0
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НАТО
НАТО
Источник: Reuters

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сегодня заявил о том, что американцы приступают к подготовке молдавского спецназа и диверсантов на случай нового конфликта в Приднестровье. Ранее на телеканала Russia Today вышел репортаж о том, что США ищут подрядчиков для строительства восьми военных объектов в молдавском селе Бульбоака. Примечательно, что заказчиком военных объектов выступает командование ВМС США.

Из заявления Дмитрия Рогозина в социальной сети Фейсбук:

Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки — американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ (Республика Молдова, - прим. «ВО») на случай нового вооружённого конфликта с Приднестровьем.

Сумма контракта на создание новых объектов по заказу Военно-морских сил США составляет 250 тысяч долларов.

Откуда у Дмитрия Рогозина информация о грядущей подготовке диверсантов, - вице-премьер по понятным причинам не уточняет. Возможно, зампред правительства РФ, если можно так выразиться, «опирается» на предыдущий опыт строительства Штатами военных объектов в третьих странах. Чаще всего объекты либо превращались в элементы инфраструктуры НАТО, либо использовались в качестве баз для подготовки будущих террористов или диверсантов.
07.08.2017
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Страны
Молдавия
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO

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