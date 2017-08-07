Рогозин: США собираются построить в Молдавии базу для подготовки диверсантов
|
|
НАТО
Источник: Reuters
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сегодня заявил о том, что американцы приступают к подготовке молдавского спецназа и диверсантов на случай нового конфликта в Приднестровье. Ранее на телеканала Russia Today вышел репортаж о том, что США ищут подрядчиков для строительства восьми военных объектов в молдавском селе Бульбоака. Примечательно, что заказчиком военных объектов выступает командование ВМС США.
Из заявления Дмитрия Рогозина в социальной сети Фейсбук:
Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки — американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ (Республика Молдова, - прим. «ВО») на случай нового вооружённого конфликта с Приднестровьем.
Сумма контракта на создание новых объектов по заказу Военно-морских сил США составляет 250 тысяч долларов.
Откуда у Дмитрия Рогозина информация о грядущей подготовке диверсантов, - вице-премьер по понятным причинам не уточняет. Возможно, зампред правительства РФ, если можно так выразиться, «опирается» на предыдущий опыт строительства Штатами военных объектов в третьих странах. Чаще всего объекты либо превращались в элементы инфраструктуры НАТО, либо использовались в качестве баз для подготовки будущих террористов или диверсантов.
|
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
14.07.2017 Рогозин о видеоролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели
30.06.2017 Важно знать не только Украине: частная разведка США раскрыла военные планы Кремля
26.06.2017 Рогозин не видит препятствий для поставок вооружений в Турцию
19.06.2017 Рогозин: программа перевооружения ОПК позволила экономике РФ противостоять санкциям
13.06.2017 Рогозин: продукция "Тактического ракетного вооружения" показывает высокий класс в Сирии
05.06.2017 Москва готовит спецназ для Арктики