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Восьмой день АрМИ-2017: Россия лидирует 13 конкурсах из 28

08.08.2017 РИА Новости 45 0
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На состязаниях &quot;Танковый биатлон&quot; в подмосковном Алабине, 2016 год
На состязаниях "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине, 2016 год
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Россия занимает первое место по итогам восьми дней Армейских международных игр - 2017. Второе место у Китая - команды из Поднебесной ведут в 7 дисциплинах. Следом, лидируя в 3 конкурсах, идет Казахстан.

Во многих соревнованиях начались финальные этапы. В Элисте стартовала третья часть конкурса "Военное ралли" - "Командная гонка", которая пройдет по по маршруту Элиста-Волгоград по трассе протяженностью 320 км со специальным участком 280 км. В Китае военные примут участие в финале "Десантного взвода". 8 августа в Алабино пройдет полуфинал "Танкового биатлона".

АрМИ-2017 проводятся с 29 июля по 12 августа в России, Китае, Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Завершатся игры 12 августа.
07.08.2017
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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