В Росгвардии предложили учредить медаль "За проявленную доблесть"



Сотрудники Росгвардии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Сотрудники Росгвардии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия разработала проект приказа об учреждении ведомственной награды - медали "За проявленную доблесть" I, II и III степени, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю… учредить ведомственную награду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации медаль "За проявленную доблесть" I, II и III степени", - говорится в проекте приказа директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

Согласно документу, награда состоит из основы медали и пятиугольной колодки. Основа медали имеет форму геральдического ‎знака - эмблемы войск Росгвардии, - который наложен на лавровый венок круглой формы диаметром 32 миллиметра.

Планируется, что основа медали I степени будет иметь золотистый цвет и изготавливаться из томпака, а поле щита геральдического знака - окрашиваться в краповый цвет. Основа медали II степени тоже будет выполнена из томпака золотистого цвета, поле щита геральдического знака будет окрашено в краповый цвет. Лавровый венок, изображенный на медали II степени, будет серебристого цвета, его изготовят из нейзильбера. Основа медали III степени будет окрашена в серебристый цвет и сделана из нейзильбера.