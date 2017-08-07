В Росгвардии предложили учредить медаль "За проявленную доблесть"
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росгвардия разработала проект приказа об учреждении ведомственной награды - медали "За проявленную доблесть" I, II и III степени, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Приказываю… учредить ведомственную награду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации медаль "За проявленную доблесть" I, II и III степени", - говорится в проекте приказа директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.
Согласно документу, награда состоит из основы медали и пятиугольной колодки. Основа медали имеет форму геральдического знака - эмблемы войск Росгвардии, - который наложен на лавровый венок круглой формы диаметром 32 миллиметра.
Планируется, что основа медали I степени будет иметь золотистый цвет и изготавливаться из томпака, а поле щита геральдического знака - окрашиваться в краповый цвет. Основа медали II степени тоже будет выполнена из томпака золотистого цвета, поле щита геральдического знака будет окрашено в краповый цвет. Лавровый венок, изображенный на медали II степени, будет серебристого цвета, его изготовят из нейзильбера. Основа медали III степени будет окрашена в серебристый цвет и сделана из нейзильбера.
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07.08.2017
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