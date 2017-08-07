Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Программу боевой подготовки химических войск расширят по итогам Армейских игр

08.08.2017 ТАСС 51 0
0
Понравилась новость?
 0
Войска РХБЗ России
Войска РХБЗ России
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России

В соревнования планируют включить преодоление огненно-штурмовой полосы и упражнения огневого этапа в приближенных к боевым условиях

ПОЛИГОН КОРЛА, /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Новые элементы будут включены в боевую подготовку Войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря международному конкурсу "Безопасная среда", проводящемуся в рамках Армейских игр. Об этом журналистам рассказал начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.

"Конкурс позволяет пересмотреть подходы к выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите и ввести в боевую подготовку военнослужащих новые элементы", - сказал он.

В частности, в сборники нормативов планируется включить один из самых зрелищных элементов соревнований - преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах индивидуальной защиты, а также выполнение упражнений огневого этапа в приближенных к боевым условиях(то есть, в средствах защиты и противогазе).

"Комбинируя и усложняя препятствия в рамках одного комплексного норматива, мы будем совершенствовать подготовку своих спецподразделений. Комплексные нормативы позволят совершенствовать у химиков-разведчиков не только скорость и технику выполнения задач, но и проверять их физическую выносливость", - сказал Кириллов.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 00:33
  • 130
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 23:11
  • 3
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 07.08 21:25
  • 32
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 07.08 20:36
  • 97
Драйверы большой войны
  • 07.08 19:18
  • 16
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 07.08 19:10
  • 4
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 07.08 19:02
  • 4
Почему невозможно отказаться от танков
  • 07.08 18:32
  • 826
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 07.08 16:33
  • 5200
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.08 14:12
  • 14
Америка вооружит Украину
  • 07.08 14:11
  • 6
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 07.08 13:28
  • 3
Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
  • 07.08 12:44
  • 1
Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
  • 07.08 10:52
  • 1
Индонезия интересуется российскими системами ПВО
  • 07.08 10:42
  • 1
Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
другие обсуждаемые темы