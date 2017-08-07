Программу боевой подготовки химических войск расширят по итогам Армейских игр
|
|
Войска РХБЗ России
Источник: Алексей Китаев / ИА Оружие России
В соревнования планируют включить преодоление огненно-штурмовой полосы и упражнения огневого этапа в приближенных к боевым условиях
ПОЛИГОН КОРЛА, /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Новые элементы будут включены в боевую подготовку Войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря международному конкурсу "Безопасная среда", проводящемуся в рамках Армейских игр. Об этом журналистам рассказал начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.
"Конкурс позволяет пересмотреть подходы к выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите и ввести в боевую подготовку военнослужащих новые элементы", - сказал он.
В частности, в сборники нормативов планируется включить один из самых зрелищных элементов соревнований - преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах индивидуальной защиты, а также выполнение упражнений огневого этапа в приближенных к боевым условиях(то есть, в средствах защиты и противогазе).
"Комбинируя и усложняя препятствия в рамках одного комплексного норматива, мы будем совершенствовать подготовку своих спецподразделений. Комплексные нормативы позволят совершенствовать у химиков-разведчиков не только скорость и технику выполнения задач, но и проверять их физическую выносливость", - сказал Кириллов.
|
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.08.2017 Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне
08.08.2017 Российские военные полицейские выиграли финальный этап конкурса Армейских игр
08.08.2017 Российские разведчики стали лучшими в командной стрельбе на Армейских играх
08.08.2017 Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах
08.08.2017 Судейская комиссия международного конкурса "Танковый биатлон" определила 12 сборных, вышедших в полуфинал соревнований
08.08.2017 Рекомендации по модернизации вооружения и техники разработают по итогам Армейских международных игр
08.08.2017 Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном Алабино для проведения АрМИ-2017
08.08.2017 Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"