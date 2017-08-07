Российские разведчики стали лучшими в командной стрельбе на Армейских играх
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Войсковой разведчик Центрального военного округа
Источник: structure.mil.ru
По итогам четырех этапов соревнований лидируют российские разведчики, затем идут команды из Китая и Узбекистана
НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские разведчики одержали победу в командной стрельбе на конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр. Ранее россияне показали лучший результат и в индивидуальной стрельбе, став таким образом лидерами на очередном этапе соревнований, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня для военных разведчиков Армении, Республики Белоруссия, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России завершился четвертый этап конкурса - "Стрельба", в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время", - сообщил собеседник агентства.
Выполнение индивидуальных боевых стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия, снайперской винтовки, автомата, пулемета или противотанкового гранатомета. В ходе командных стрельб участники должны предварительно пройти участок местности с имитацией минирования. Члены команды, задевшие заряды, считаются выбывшими из строя, и их товарищи выполняют стрельбы без них. Таким образом, чем лучше разведчики пройдут минное поле, тем легче будет им на огневом рубеже.
Собеседник агентства уточнил, что 8 августа начинается последний этап конкурса - выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает выполнение подрыва объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок.
В конкурсе принимают участие команды семи стран мира. Лидируют российские разведчики, на втором месте по итогам четырех этапов команда из Китая, на третьем - Узбекистан.
Армейские игры проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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07.08.2017
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