Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС
Восемь новых вертолетов с двойным управлением поступят в ВКС РФ в этом году, сообщил генеральный конструктор "Вертолетов России" Николай Павленко
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый российский вертолет Ми-28УБ (с двойным управлением) планируется отправить на испытания в Сирию. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Сегодня в вертолете Ми-28Н есть пилот и оператор, и основная цель и задача модернизации - сделать его учебно-боевым, чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы эти вертолеты (Ми-28УБ - прим. ТАСС) прошли здесь (в Сирии - прим. ТАСС) своего рода тестирование", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", записанном на авиабазе Хмеймим.
Как сообщил ранее генеральный конструктор "Вертолетов России" Николай Павленко, восемь новых вертолетов Ми-28УБ поступят в Воздушно-космические силы РФ в этом году.
В свою очередь, начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ первыми поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. По его словам, летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета.
Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Он оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника.
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07.08.2017
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