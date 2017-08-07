ВВС Чили могут приобрести российские самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир"
|
|
Бе-200 c ТАНТК им. Г. М. Бериева. Источник: airwar.ru
ЦАМТО, 7 августа. Военно-воздушные силы Чили оценивают возможность приобретения разработанного ТАНТК им. Г.М.Бериева Бе-200 "Альтаир" в рамках проекта принятия на вооружение нескольких самолетов для тушения пожаров.
По информации Jane's Defence Weekly, заинтересованность в покупке для ВВС самолета Бе-200, способного нести до 12 куб. м воды и антипиренов во внутренних баках, официально подтвердил в конце июля командующий ВВС Чили генерал Хорхе Роблес (Jorge Robles) после завершения официального визита в Россию.
ВВС Чили рассматривают возможность приобретения до трех российских самолетов, которые также могут применяться для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи.
Оценка возможных вариантов покупки самолетов для тушения пожаров была инициирована после произошедшей летом прошлого года серии возгораний на юге Чили, в результате которых были уничтожены крупные населенные пункты и выжжены леса на большой площади.
|
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.08.2017 Марк Сорель: "Подобно другим новым двигателям SaM146 проходит этап "детских болезней"
27.07.2017 Берут все, что тушит
27.07.2017 МЧС России планирует закупить новую партию гидросамолетов Бе-200ЧС
18.07.2017 В России разработан авиатренажер для подготовки пилотов МЧС к тушению лесных пожаров
06.07.2017 Самолеты-амфибии таганрогской сборки поставят в Китай
06.07.2017 Совершил первый полет второй Бе-200ЧС таганрогской сборки
29.06.2017 Подписаны контракты на поставку двух самолетов-амфибий Бе-200 в Китай
28.06.2017 Подписаны контракты на поставку самолетов-амфибий ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" в КНР