ВВС Чили могут приобрести российские самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир"



Бе-200 c ТАНТК им. Г. М. Бериева. Источник: airwar.ru Бе-200 c ТАНТК им. Г. М. Бериева. Источник: airwar.ru

ЦАМТО, 7 августа. Военно-воздушные силы Чили оценивают возможность приобретения разработанного ТАНТК им. Г.М.Бериева Бе-200 "Альтаир" в рамках проекта принятия на вооружение нескольких самолетов для тушения пожаров.

По информации Jane's Defence Weekly, заинтересованность в покупке для ВВС самолета Бе-200, способного нести до 12 куб. м воды и антипиренов во внутренних баках, официально подтвердил в конце июля командующий ВВС Чили генерал Хорхе Роблес (Jorge Robles) после завершения официального визита в Россию.

ВВС Чили рассматривают возможность приобретения до трех российских самолетов, которые также могут применяться для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи.

Оценка возможных вариантов покупки самолетов для тушения пожаров была инициирована после произошедшей летом прошлого года серии возгораний на юге Чили, в результате которых были уничтожены крупные населенные пункты и выжжены леса на большой площади.