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ВВС Чили могут приобрести российские самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир"

08.08.2017 ЦАМТО 74 0
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Бе-200 c ТАНТК им. Г. М. Бериева. Источник: airwar.ru

ЦАМТО, 7 августа. Военно-воздушные силы Чили оценивают возможность приобретения разработанного ТАНТК им. Г.М.Бериева Бе-200 "Альтаир" в рамках проекта принятия на вооружение нескольких самолетов для тушения пожаров.

По информации Jane's Defence Weekly, заинтересованность в покупке для ВВС самолета Бе-200, способного нести до 12 куб. м воды и антипиренов во внутренних баках, официально подтвердил в конце июля командующий ВВС Чили генерал Хорхе Роблес (Jorge Robles) после завершения официального визита в Россию.

ВВС Чили рассматривают возможность приобретения до трех российских самолетов, которые также могут применяться для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи.

Оценка возможных вариантов покупки самолетов для тушения пожаров была инициирована после произошедшей летом прошлого года серии возгораний на юге Чили, в результате которых были уничтожены крупные населенные пункты и выжжены леса на большой площади.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Чили
Продукция
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева

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