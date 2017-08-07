Вооружение и техника ЗВО уже на 45% представлена образцами нового поколения



Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромыИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 7 августа. Вооружение и военная техника ЗВО уже на 45% представлена образцами нового поколения. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения. В 2017 году запланирована поставка в войска еще более 1000 ед. боевых машин", – сказал он.

И.Мугинов отметил, что только за последнее полугодие в войска ЗВО поступили унифицированные командно-штабные машины (УКШМ) Р-149МА1, новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г, уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2", а также бронеавтомобили "Рысь", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А, отмечает агентство.

И.Мугинов добавил, что объединения ВВС и ПВО округа пополнились истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация – истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

Перевооружение соединений и воинских частей ЗВО продолжается ежемесячно. Только за прошедший месяц военнослужащими округа было освоено более 170 ед. вновь поступивших боевых машин, передает "РИА Новости".