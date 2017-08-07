В учении под Псковом примет участие "Ударный" полк ВС России
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Десантники 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, получившего почетное наименование "Ударный", примут участие во всех этапах учений в Псковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Во всех этапах показного полкового тактического учения в полном составе будет задействован личный состав и вооружение 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ (далее - полк), которому в этом году за высокие показатели в боевой подготовке и выучке личного состава приказом министра обороны РФ было присвоено почетное наименование "Ударный", - говорится в сообщении.
По словам командира дивизии генерал-майора Алексея Наумца, это единственный полк в Вооруженных силах РФ, который по итогам проверки за зимний период обучения был удостоен почетного наименования "Ударный". "В нашей дивизии есть еще одно "ударное" подразделение. Это первый десантно-штурмовой батальон 234 десантно-штурмового полка, принимавший участие в международных учениях "Славянское братство" на территории Республики Беларусь в июне текущего года", - сказал он.
Наумец отметил, что в ходе учений данный батальон будет выступать на стороне условного противника, что значительно усложнит выполнение поставленных задач его оппонентам. Он уточнил, что в настоящее время подразделения полка совершают марши в заданные районы, где в кратчайшие сроки развернут мобильные командные пункты, оснащенные современными автоматизированными средствами управления и связи, после чего приступят к выполнению учебно-боевых задач.
Показное полковое тактическое учение будет проходить на территории Псковской области в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2017 год.
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07.08.2017
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