Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В учении под Псковом примет участие "Ударный" полк ВС России

08.08.2017 РИА Новости 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото
Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Десантники 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, получившего почетное наименование "Ударный", примут участие во всех этапах учений в Псковской области, сообщает Минобороны РФ.

"Во всех этапах показного полкового тактического учения в полном составе будет задействован личный состав и вооружение 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ (далее - полк), которому в этом году за высокие показатели в боевой подготовке и выучке личного состава приказом министра обороны РФ было присвоено почетное наименование "Ударный", - говорится в сообщении.

По словам командира дивизии генерал-майора Алексея Наумца, это единственный полк в Вооруженных силах РФ, который по итогам проверки за зимний период обучения был удостоен почетного наименования "Ударный". "В нашей дивизии есть еще одно "ударное" подразделение. Это первый десантно-штурмовой батальон 234 десантно-штурмового полка, принимавший участие в международных учениях "Славянское братство" на территории Республики Беларусь в июне текущего года", - сказал он.

Наумец отметил, что в ходе учений данный батальон будет выступать на стороне условного противника, что значительно усложнит выполнение поставленных задач его оппонентам. Он уточнил, что в настоящее время подразделения полка совершают марши в заданные районы, где в кратчайшие сроки развернут мобильные командные пункты, оснащенные современными автоматизированными средствами управления и связи, после чего приступят к выполнению учебно-боевых задач.

Показное полковое тактическое учение будет проходить на территории Псковской области в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2017 год.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 00:33
  • 130
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 23:11
  • 3
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 07.08 21:25
  • 32
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 07.08 20:36
  • 97
Драйверы большой войны
  • 07.08 19:18
  • 16
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 07.08 19:10
  • 4
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 07.08 19:02
  • 4
Почему невозможно отказаться от танков
  • 07.08 18:32
  • 826
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 07.08 16:33
  • 5200
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.08 14:12
  • 14
Америка вооружит Украину
  • 07.08 14:11
  • 6
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 07.08 13:28
  • 3
Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
  • 07.08 12:44
  • 1
Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
  • 07.08 10:52
  • 1
Индонезия интересуется российскими системами ПВО
  • 07.08 10:42
  • 1
Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
другие обсуждаемые темы