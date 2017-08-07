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На «КАМАЗе» обсуждены перспективы эксплуатации газомоторной техники

08.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 335 0
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КАМАЗ-65116
Седельный тягач КАМАЗ-65116
Источник: http://sbytok.kz/

В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялось расширенное совещание по вопросам эксплуатации газомоторных автомобилей и автобусов с участием представителей министерств РТ и предприятий, использующих эту технику.


В рамках мероприятия компанию посетила большая делегация во главе с помощником премьер-министра Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса Эльдаром Адеевым. В её составе были также заместители министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров и Айрат Усманов, замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, генеральный директор Казанского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин и другие.


«Сегодня газомоторный рынок находится в фазе динамичного роста, и получение информации и практических рекомендаций непосредственно от потребителей позволяет нам быстро и оперативно решать проблемы развития этого инновационного направления», - пояснил директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ» Евгений Пронин. Он также отметил, что за семь месяцев, прошедших с предыдущей встречи «КАМАЗ» внедрил большинство рекомендаций и существенно поднял уровень качества и оперативности технического сервиса.


Комплексное обслуживание потребителей является приоритетом деятельности ПАО «КАМАЗ», поэтому хорошей традицией в компании стали встречи с транспортными предприятиями Татарстана, эксплуатирующими газомоторную технику. Активное содействие такому сотрудничеству оказывают Минпромторг и Минтранс республики.


Формат мероприятия включал доклады по совершенствованию и развитию газомоторной техники, развитию сервиса, формированию в Татарстане заправочной инфраструктуры, а также ознакомление с камазовским производством газомоторных автомобилей. Большой интерес участников вызвали новые модели газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 и первые в России серийные автомобили на сжиженном природном газе. Традиционно обмен информацией вызвал большой интерес обеих сторон, и было признано целесообразным продолжить эту практику.


Собственный корпус по производству газомоторных автомобилей был открыт на автозаводе в апреле 2015 года, в рамках выполнения государственной программы расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Сегодня ПАО «КАМАЗ» является ведущим российским производителем автомобилей и автобусов, работающих на компримированном природном газе. В газомоторном исполнении компания серийно производит практически весь традиционный модельный ряд, включая работающие на компримированном природном газе автобусы и спецтехнику.


При этом развитие производства техники, работающей на газовом топливе, является для «КАМАЗа» одним из важнейших направлений. В 2017 году компания выпустила и первой в России сертифицировала две модели автомобилей, работающих на сжиженном природном газе. Первыми СПГ-автомобилями стали КАМАЗ-65117-37 и КАМАЗ-65116-37.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ
Минпромторг РФ
НИИ Стали
Ростех

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