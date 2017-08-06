Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Катар заказал постройку 7 кораблей на €5 млрд

07.08.2017 Военное обозрение 135 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолётоносец Kalaat Beni Abbas
Вертолётоносец Kalaat Beni Abbas, на базе которого будет построен десантный корабль для Катара.
Источник: www.navyrecognition.com

Как сообщает портал navyrecognition.com, правительства Италии и Катара подписали крупный контракт на поставку кораблей. Всего Италия построит 7 кораблей на сумму €5 млрд.

Основным подрядчиком выбрана итальянская судостроительная компания Fincantieri, которая сообщила о том, что ВМС Катара получат четыре корвета, два патрульных и один десантный корабль (LPD — Landing Platform Dock). Известно, что корветы будут поставляться в модификации, разработанной для противовоздушной обороны. Длина каждого из заказанных корветов составит около 100 м, водоизмещение — 3000 т, патрульных кораблей — около 60 м и 700 т соответственно. Впервые о заказе Катаром этих кораблей стало известно в июне прошлого года, передает "Warspot"

Катар заказал постройку 7 кораблей на €5 млрд


Компьютерная модель корвета для ВМС Катара
Источник: www.navyrecognition.com

Львиная доля суммы контракта выделена на постройку десантного корабля. Он будет спроектирован на базе вертолётоносца Kalaat Beni Abbas (несёт службу в ВМС Алжира) водоизмещением 9000 т, который, в свою очередь, представляет собой модернизированную версию итальянского десантного корабля типа San Giorgio.

Контракт рассчитан на шесть лет, строительство кораблей начнётся уже в следующем году. В стоимость контракта включено 15-летнее гарантийное обслуживание, а также поставки оборудования и вооружений от субподрядчиков. Так, компания Leonardo обеспечит новые корабли радарами, боевыми и защитными системами, а также артиллерийским вооружением, а компания MBDA поставит в Катар комплекты ракетного вооружения Exocet MM40 Block 3, Aster 30 Block 1 и VL MICA.
06.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Италия
Катар
Компании
Fincantieri
Leonardo
Проекты
Aster ЗУР
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 07:43
  • 4
В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike
  • 07.08 06:56
  • 3
Америка вооружит Украину
  • 07.08 06:31
  • 119
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 00:41
  • 17
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 06.08 23:36
  • 3
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 06.08 21:19
  • 34
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 06.08 20:01
  • 23
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 14:07
  • 3
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 06.08 13:33
  • 1018
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 13:29
  • 6
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 06.08 11:54
  • 346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 10:39
  • 10
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
другие обсуждаемые темы