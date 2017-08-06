

Вертолётоносец Kalaat Beni Abbas, на базе которого будет построен десантный корабль для Катара.

Источник: www.navyrecognition.com Вертолётоносец Kalaat Beni Abbas, на базе которого будет построен десантный корабль для Катара.Источник: www.navyrecognition.com

Как сообщает портал navyrecognition.com, правительства Италии и Катара подписали крупный контракт на поставку кораблей. Всего Италия построит 7 кораблей на сумму €5 млрд.

Основным подрядчиком выбрана итальянская судостроительная компания Fincantieri, которая сообщила о том, что ВМС Катара получат четыре корвета, два патрульных и один десантный корабль (LPD — Landing Platform Dock). Известно, что корветы будут поставляться в модификации, разработанной для противовоздушной обороны. Длина каждого из заказанных корветов составит около 100 м, водоизмещение — 3000 т, патрульных кораблей — около 60 м и 700 т соответственно. Впервые о заказе Катаром этих кораблей стало известно в июне прошлого года, передает "Warspot"

Катар заказал постройку 7 кораблей на €5 млрд

Компьютерная модель корвета для ВМС Катара Источник: www.navyrecognition.com

Львиная доля суммы контракта выделена на постройку десантного корабля. Он будет спроектирован на базе вертолётоносца Kalaat Beni Abbas (несёт службу в ВМС Алжира) водоизмещением 9000 т, который, в свою очередь, представляет собой модернизированную версию итальянского десантного корабля типа San Giorgio.

Контракт рассчитан на шесть лет, строительство кораблей начнётся уже в следующем году. В стоимость контракта включено 15-летнее гарантийное обслуживание, а также поставки оборудования и вооружений от субподрядчиков. Так, компания Leonardo обеспечит новые корабли радарами, боевыми и защитными системами, а также артиллерийским вооружением, а компания MBDA поставит в Катар комплекты ракетного вооружения Exocet MM40 Block 3, Aster 30 Block 1 и VL MICA.