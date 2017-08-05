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Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии

07.08.2017 Военное обозрение 109 0
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V-22 «Osprey»
V-22 «Osprey»
Источник: Военное обозрение

Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey в субботу потерпел крушение у восточного берега Австралии, передает телеканал Fox News со ссылкой на военных.

На борту потерпевшего крушение у берегов Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey было 26 человек, 23 из них спасены. Судьба еще трех человек на данный момент неизвестна.

Информацию о крушении подтвердил корпус морской пехоты США. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, базирующегося на японском острове Окинава, передает ТАСС.

Корпус морской пехоты США подтверждает, что проводится поисково-спасательная операция в отношении военнослужащих, попавших в происшествие с MV-22 у восточного побережья Австралии - отмечается в сообщении.

Продолжается операция по поиску и спасению трех морпехов, которые находились на борту MV-22 Osprey, попавшем в нештатную ситуацию у восточного берега Австралии приблизительно в 16:00 5 августа (09:00 утра мск). 23 из 26 человек, находившихся на борту, были спасены.

Также в сообщении говорится, что сам конвертоплан был приписан к 31-му экспедиционному батальону КМП.

В Корпусе утверждают, что MV-22, взлетевший с палубы десантного корабля Bonhomme Richard, "совершал регулярные запланированные операции", когда упал в воду. В то же время, по данным газеты The Daily Telegraph, конвертоплан в момент крушения пытался совершить посадку на авианосец Ronald Reagan. Малые суда и летательные аппараты с Bonhomme Richard "незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам".

Министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что предложила американским военным, которые ведут поисковую операцию, любую возможную помощь.

Корпус морской пехоты потерял очередное воздушное судно. По сведениям Fox News, около 70% воздушной техники американских морпехов не может выполнять полеты ввиду нехватки запчастей.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Австpалия
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Nimitz
Авианосец

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