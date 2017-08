Трамп готовится к вооруженной борьбе

Советник президента Питер Наварро утверждает, что Америке не счесть своих врагов.

Глава Белого дома решил проверить и укрепить американскую оборонку

Через девять месяцев на столе президента США Дональда Трампа должен появиться внеочередной доклад по оценке современного состояния военно-промышленного комплекса (ВПК) США и его способностей к обеспечению Пентагона необходимыми вооружениями, военной и специальной техникой (ВВСТ) для участия Америки в большой войне или для боевых действий в региональных конфликтах. Распоряжение о проведении внезапной проверки готовности предприятий ВПК к снабжению войск всем необходимым Трамп подписал 21 июля текущего года. Указ вышел под заголовком "Оценка и укрепление производственной и военно-промышленной базы и системы поставок продукции США" (Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States).

Изданием этого указа 45-й глава Белого дома подтверждает свое следование лозунгу, под которым он пришел к власти: "Сделаем Америку снова великой". Он также продемонстрировал свою последовательность в намерениях наращивать экономическую и военную мощь США, а также возвратить на территорию страны производства, ранее выведенные в другие страны.

На сегодняшний день Белый дом уже располагает ежегодным докладом о состоянии ВПК США и путях его развития. В соответствии с федеральным законодательством 1 марта каждого года Пентагон направляет свои оценки ВПК и рекомендации по его развитию членам комитетов по вооруженным силам обеих палат американского парламента.

Однако необходимость внеочередного проведения подобных оценок, как объясняется в указе, обусловлена тем, что начиная с 2000 года США потеряли более 60 тыс. промышленных предприятий и компаний, обеспечивавших работой более 5 млн человек, и это является очень серьезным риском для национальной безопасности страны. По этой причине президент поручил различным министерствам и ведомствам США провести оценку влияния этих потерь на уровень национальной безопасности и выработать рекомендации по исправлению создавшейся ситуации.

СОСТАВ КОМИССИИ ИНСПЕКТОРОВ

Как отмечается в вводном разделе указа, эффективная национальная промышленность в целом и ее военная составляющая в частности наряду с бесперебойно функционирующими системами поставок производимой продукции являются основой экономической мощи и национальной безопасности США. Эти компоненты федеральной инфраструктуры определяют способность страны находиться в постоянной готовности к обеспечению обороноспособности и к преодолению любых чрезвычайных ситуаций. Однако современные системы поставок производимых или приобретаемых изделий, необходимых для обеспечения обороноспособности, и даже таких, которые сами по себе не имеют непосредственного отношения к поддержанию национальной безопасности на требуемом уровне, часто функционируют крайне медленно, что не позволяет своевременно оснащать ВС всем необходимым для решения стоящих перед ними задач. Поэтому США необходимо поддерживать как гражданскую, так и оборонную промышленность и системы поставок изделий военного назначения на необходимом для современных условий уровне.

По оценкам американских экспертов, потеря производственных мощностей и рабочих мест привела к значительному ослаблению оборонной промышленности США. В связи с этим возникает насущная потребность в проведении мероприятий, направленных на реализацию программ по обучению и подготовке профессиональных специалистов, способных работать в оборонной промышленности. Кроме того, необходимо сформулировать общие подходы к решению этой задачи.

В указе отмечается, что фундаментальная поддержка производственного сектора экономики США, ВПК и эффективных систем снабжения потребителей необходимыми изделиями является одним из важнейших национальных приоритетов. Тщательная оценка военно-промышленной базы и систем снабжения ВС США при участии самых различных министерств и ведомств, тем или иным образом связанных с решением проблем национальной безопасности, позволит провести объективную оценку сильных и слабых мест американской промышленности.

В основной части указа президента говорится, что через 270 дней после его подписания главе Белого дома должен быть представлен открытый доклад и, если необходимо, закрытое приложение о готовности американской промышленности к выпуску изделий оборонного значения. Комиссию по подготовке доклада должен возглавить министр обороны США. Свою работу глава Пентагона будет проводить во взаимодействии с министрами торговли, труда, энергетики и внутренней безопасности. Необходимые консультации членам контрольной комиссии должны будут представить главы Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и социальных служб и директора Административно-бюджетного управления и Управления национальной разведки. Кроме того, в качестве консультантов при составлении доклада должны будут выступить помощники президента по национальной безопасности и экономической политике. Министру обороны предоставляется право привлечения к составлению доклада руководителей любых федеральных структур, участие которых он посчитает необходимым в ходе проведения соответствующих проверок.

ЗАДАЧИ КОНТРОЛЕРОВ

В ходе проведения оценок составителям доклада придется решить достаточно широкий круг задач. Прежде всего они должны будут составить перечень изделий военного и гражданского назначения, сырьевых ресурсов и другой продукции, необходимой для обеспечения национальной безопасности, и определить масштаб производственных мощностей, которые обеспечат выпуск ВВСТ, включая вновь создаваемые предприятия.

Затем они должны будут определить все непредвиденные обстоятельства военного, разведывательного, внутриполитического, экономического, природного, геополитического и другого характера, которые могут угрожать производству изделий военного назначения и всех необходимых для них компонентов, включая вероятность сокращения объемов военного производства и невозможность изготовления некоторых комплектующих компонентов США. Все обстоятельства, препятствующие нормальному функционированию ВПК, должны быть тщательно учтены, и на этой базе должны быть досконально проработаны соответствующие меры по их эффективному преодолению.

Кроме того, члены комиссии должны будут проанализировать все слабые места существующих оборонных предприятий. Им предстоит провести работу по выявлению возможных сбоев в производственных циклах, вероятных задержек в сетях поставок комплектующих изделий и сырьевых материалов, потребностей ВПК в обеспечении энергоресурсами и квалифицированной рабочей силой, а также по выявлению возможностей обеспечения поставок изделий, необходимых для военной промышленности, со стороны дружественных США стран и государств, которые могут стать партнерами Америки. Особое внимание предполагается уделить предприятиям низших звеньев военного производства.

АМЕРИКАНСКИЙ ВПК ДЫШИТ НЕРОВНО

Выпуск Трампом указа об инспекции американской оборонки носит совсем не случайный характер. По мнению многочисленных военных и гражданских экспертов, оборонная промышленность США на настоящем этапе претерпевает определенный кризис. Один из таких специалистов, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Питер Наварро, который в настоящее время является директором созданного Трампом в конце апреля этого года Управления торговой и промышленной политики Белого дома (White House Office of Trade and Manufacturing Policy) и советником президента по этим вопросам, в прошлом году опубликовал в американском журнале "Национальный интерес" (National Interest), специализирующемся на военно-политических проблемах, статью о состоянии дел в ВПК США. В своей публикации профессор объявил, что "если экономисты и специалисты по национальной безопасности не перестанут считать, что их интересы не пересекаются, и не займутся восстановлением ВПК", в будущем ВС США будет нечем отвечать атакующему их противнику.

Наварро отметил, что современная экономика США существенно ослабла. Он напомнил о том, что в начале Второй мировой войны заводы США могли поставлять в ВС все виды вооружений в необходимом им количестве. В те времена объем экономик Германии и Японии вместе составлял только половину американской. В те времена между экономическим процветанием и успехами на полях сражений существовала очень прочная связь. В настоящее время большая часть военных заводов США, имеющих стратегическое значение, закрыта. Сегодня Америка потеряла значительную часть существовавшего ранее промышленного лидерства. Как отмечает эксперт, долгое время специализировавшийся по Китаю, "в то время как 60 крупнейших китайских верфей работают сверхурочно, чтобы создать больше подводных лодок и других составляющих ударных авианосных групп, многие из верфей в США либо покрываются пылью, либо уже закрылись".

Выступая на брифинге сразу же после опубликования приказаний президента, советник Трампа заявил, что в ходе проводимой проверки должно быть установлено, способна ли современная военная промышленность США производить все необходимое для ВС, начиная с винтов для двигателей подводных лодок и кончая печатными платами и транзисторами военного назначения, а также определено, достаточно ли у военных предприятий квалифицированных рабочих и инженеров, чтобы они эффективно функционировали и выпускали высококачественную военную продукцию.

Он подчеркнул, что инспекторы должны будут определить все точечные, все самые малые звенья возможных отказов в цепочке процессов производства ВВСТ, в которых могут произойти сбои непрерывности военного производства и на которых должно быть сосредоточено внимание правительства. Указ Трампа директор назвал "одной из самых масштабных акций по оценке состояния военно-промышленной базы, возглавляемых президентом со времен Дуайта Эйзенхауэра".

Как отмечают американские эксперты, к настоящему моменту в ВПК действует несколько ведущих промышленных корпораций, которые поставляют большую часть ВВСТ в ВВС, ВМС, Армию (сухопутные войска) и в стратегические ядерные силы США. В их число входят такие корпорации, как Boeing, "Локхид Мартин", "Нортроп Грумман" и "Рейтон". Эти корпорации, имеющие множество филиалов в США и за рубежом, выполняют огромные по объемам финансирования и количества выпускаемых изделий заказы Пентагона. На их предприятиях выпускается авиационная, морская, ракетная, космическая, электронная, разведывательная, информационная и другая военная техника. Кроме того, они заняты в сфере выпуска программного обеспечения самого различного назначения. К перечисленным ведущим оборонным корпорациям очень тесно примыкают такие фирмы, как "Дженерал дайнэмикс", "Юнайтед текнолоджиз" и "Эл-3 комьюникейшнз".

На предприятиях перечисленных корпораций и компаний трудятся около 900 тыс. сотрудников в США и за рубежом. Общее количество работников, в той или иной мере задействованных в ВПК США, колеблется в пределах 3,5 млн человек. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира - SIPRI, в позапрошлом году общий портфель заказов этих корпораций и фирм стоил около 150 млрд долл. Сколько долларов они получили в прошлом году, еще предстоит выяснить.

Судя по современной ситуации в сфере военного строительства США, вполне можно предположить, что основное внимание инспекторов комиссии будет сосредоточено на состоянии дел в кораблестроительном секторе ВПК. Америка, омываемая двумя океанами, во все времена первостепенное значение придавала оснащению самыми современными вооружениями и всем необходимым своих ВМС. Военно-политическое руководство США считает ВМС одним из основных элементов обеспечения национальной безопасности и "жизненно важных" интересов государства. По мнению руководителей Пентагона, ВМС могут эффективно применяться как в военное, так и в мирное время и способны решать широкий круг задач не только на океанских и морских ТВД, но и на приморских направлениях сухопутных ТВД. Сегодня на вооружении этого вида ВС США находится более половины стратегических ядерных боеприпасов. А подразделения морской авиации и морской пехоты способны обеспечивать военное присутствие Америки и оказывать необходимое Вашингтону силовое влияние практически в любом регионе земного шара.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"