Советские создатели оружия "играли" в LEGO еще 70 лет назад



Ракеты самого разного назначения по определению являются модульной конструкцией.

Источник: КТРВ Ракеты самого разного назначения по определению являются модульной конструкцией.Источник: КТРВ

Время требует максимально восстановить модульный метод в разработке и производстве всей продукции военного назначения

Создание вооружения на основе использования унифицированных узлов, состоящих из взаимозаменяемого комплекса деталей (модулей), выполняющих самостоятельные функции, прочно вошло в практику инженерных разработок в нашей стране и за рубежом. Достаточно упомянуть о постройке для российского ВМФ перспективных корветов проектов 20380 и 20385, в которых на единой базовой платформе создаются различные модификации кораблей, отличающихся типом и количеством вооружения. На экспортных вариантах корабля по желанию заказчика предполагается установка не только российских, но и зарубежных систем оружия.

За рубежом немецкая фирма "Блом унд Фосс" даже запатентовала метод проектирования и строительства, получивший название MEKO (Mehrzweck-Kombination - многоцелевой комбинированный корабль). В основе метода разделение корабля на примерно равные прямоугольные параллелепипеды (модули), насыщенные различными системами, электроникой и вооружением. Из этих модулей, как в известном конструкторе LEGO, "собираются" фрегаты, корветы и патрульные корабли открытого моря. На верфях фирмы и других судостроительных компаний уже построено 63 МЕКО-корабля для ВМС 10 государств.

Модульный метод создания военной техники не ограничивается областью конструирования вооружения. Уже разрабатывается и внедряется концепция универсального кузова-контейнера, на базе которого предлагаются универсальные модульные платформы материально-технического обеспечения, связи и управления, медицинской и радиотехнической служб. Их внедрение в войска позволяет решить ряд ключевых вопросов тылового обеспечения и логистики, произвести подлинную революцию в этих областях, поскольку дает возможность значительно сократить затраты и время на создание элементов тыловой инфраструктуры и повысить ее мобильность.

Идея модульного метода проектирования и разработки вооружения не является инновационной. Считается, что она родилась за рубежом, о чем, в частности, упоминается во многих источниках. Но если в некоторых из них ее зарубежное происхождение улавливается между строк, то такой автор как Олег Козаренко в своей монографии о модульных конструкциях прямо указывает: "Еще тридцать лет назад при разработке кораблей новых поколений в США пришли к созданию транспортно-пускового контейнера (ТПК). После того как была разработана установка вертикального пуска (УПК) под ТПК, их крейсеры и эсминцы получили универсальную ракетную платформу".

Обратимся все же к истории создания отечественного вооружения. В 30-х годах прошлого века обострение международной обстановки требовало резкого сокращения времени на разработку новых образцов оружия, поэтому конструкторы артиллерийских систем редко шли на радикальный пересмотр конструкции орудий. С целью достижения максимальной дальнобойности при минимальной массе орудия и при максимально тяжелом снаряде применялся так называемый "метод наложения", когда конструкторы, как правило, комбинировали новый ствол с готовым лафетом или новый лафет создавался под уже существующий ствол. Исследователь истории создания отечественного артиллерийского вооружения Алексей Шалковский обратил внимание на еще одну особенность в деятельности советских конструкторов: при создании новых артиллерийских систем они нередко использовался метод LEGO – создание нового образца вооружения из имеющихся деталей и использование уже готовых решений. При разработке 107-мм пушки образца 1940 года М-60, например, группой конструкторов под руководством Ф.Ф. Петрова затвор был взят от 122-мм гаубицы образца 1910–1930 годов; накатник, верхний и нижний станки, поворотный механизм и колесный тормоз созданы с некоторыми изменениями по типу тех, которые использовались в конструкции 122-мм гаубицы образца 1938 года М-30; тормоз и уравновешивающий механизм с незначительными изменениями выполнен по типу имевшихся у 152-мм гаубицы образца 1938 года М-10 и 152-мм гаубицы-пушки образца 1937 года МЛ-20.

Так что модульный метод создания вооружения вырос и успешно использовался на отечественной почве гораздо раньше, чем в США: более 70 лет назад. Его применение давало колоссальный выигрыш во времени. Характерной в этом отношении является история создания 152-мм гаубицы образца 1943 года Д-1. При ее разработке конструкторская группа под руководством Ф.Ф. Петрова двухстанинный лафет, щитовое прикрытие, прицельные и противооткатные приспособления 122-мм гаубицы М-30 скомпоновала со стволом 152-мм гаубицы М-10, снабдив его мощным дульным тормозом. Поршневой затвор был позаимствован у 152-мм гаубицы-пушки образца 1937 года МЛ-20. На проектирование, изготовление пяти опытных образцов орудия и испытание стрельбой группой было затрачено всего 18 дней. Таких темпов разработки нового орудия не знала ни зарубежная, ни отечественная практика.

Реализация модульного метода серьезно сокращала и время освоения производством новых орудий. Благодаря их широкой унификации с артиллерийскими системами, находящимися в серийном производстве, освоение производством новой гаубицы происходило в кратчайшее время. Так, на переход к ее серийному производству заводу № 9 потребовалось только 1,5 месяца.

Использование унифицированных деталей, узлов и механизмов, кроме сокращения времени проектирования, разработки и освоения производством новых орудий, существенно снижало финансовые затраты на них, а появление новых орудий, в которых преобладают известные агрегаты, значительно ускоряло освоение их войсками.

К сожалению, опыт широкой унификации деталей, узлов и механизмов вооружения в период выживания отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в значительной мере был утрачен, да и мелкосерийность производства вооружения не способствовала его унификации. Между тем в войсках насчитывается значительное число однотипных образцов вооружения, лишь незначительно различающихся между собой массогабаритными характеристиками. Особенно велика их доля в ракетном вооружении, хотя конструкция последнего существенно облегчает внедрение модульного принципа в проектирование и производство, поскольку ракета конструктивно состоит из модулей: боевой части, блока управления, ракетного двигателя. Кроме указанных преимуществ, модульный принцип упростит модернизацию ракетного вооружения и его межвидовую унификацию, а возможность замены боевой части в полевых условиях существенно расширит спектр решаемых боевых задач. Так что использование отечественного опыта модульного метода создания вооружения, являющегося мощным механизмом межвидовой и внутривидовой унификации оружия, сулит немало преимуществ, и задача конструкторского корпуса состоит в том, чтобы поставить его на службу отечественного ОПК.

Юрий Николаевич Фесенко – профессор, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Университета информационных технологий, механики и оптики.