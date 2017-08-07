Америка вооружит Украину



Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г

Источник: Zuma/ТАСС Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 гИсточник: Zuma/ТАСС

Речь может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и средствах ПВО

Сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине. Об этом в минувший понедельник сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. "Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание, которое также подчеркнуло, что речь среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО. Собеседники газеты заверили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил предложения. А по утверждению представителя оборонного ведомства Мишель Балданца, США "не исключали вариант передачи летального оборонительного вооружения Украине". В то же время высокопоставленный сотрудник американской администрации сообщил, что президент Дональд Трамп не ознакомился с предложением, его позиция по данному вопросу не известна. Газета подчеркивает и скептическое восприятие европейскими союзниками США идеи передачи оружия Украине, так как считают, что это может привести к обострению конфликта на востоке страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в связи с намерением США вооружить Украину: "Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе".

Между тем в минувший вторник президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которые обеспечат финансирование нескольких направлений в секторе обороны и безопасности страны. "Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования", – сказал Порошенко во время подписания соответствующего закона. Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрено выделение 2,66 млрд грн (около 100 млн долл.).

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"