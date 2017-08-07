Америка вооружит Украину
|
|
Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г
Источник: Zuma/ТАСС
Речь может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и средствах ПВО
Сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине. Об этом в минувший понедельник сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. "Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание, которое также подчеркнуло, что речь среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО. Собеседники газеты заверили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил предложения. А по утверждению представителя оборонного ведомства Мишель Балданца, США "не исключали вариант передачи летального оборонительного вооружения Украине". В то же время высокопоставленный сотрудник американской администрации сообщил, что президент Дональд Трамп не ознакомился с предложением, его позиция по данному вопросу не известна. Газета подчеркивает и скептическое восприятие европейскими союзниками США идеи передачи оружия Украине, так как считают, что это может привести к обострению конфликта на востоке страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в связи с намерением США вооружить Украину: "Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе".
Между тем в минувший вторник президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которые обеспечат финансирование нескольких направлений в секторе обороны и безопасности страны. "Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования", – сказал Порошенко во время подписания соответствующего закона. Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрено выделение 2,66 млрд грн (около 100 млн долл.).
Олег Владыкин
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
|
04.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.08.2017 Трамп готовится к вооруженной борьбе
07.08.2017 Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
07.08.2017 США дадут Украине летальное оружие
07.08.2017 США упростят продажу беспилотников за рубеж
07.08.2017 Основатель Blackwater предлагает Афганистану создать частные ВВС, действующие через iPhone
04.08.2017 Ядерная война станет на шаг ближе
04.08.2017 ВМС США нашли способ увеличить количество подлодок
04.08.2017 Призрак новой войны. Зачем США запрещают своим гражданам ехать в КНДР
|
Военкор
133
|
№1
07.08.2017 05:31
Дать украине ПВО, это всё ровно что дать обезьяне гранату!
|
0Сообщить модератору
|
wedmed5
712
|
№2
07.08.2017 05:51
На счёт Джавелинов сильно сомневаюсь, хотели бы обкатать, давно бы бабаи в Сирии по т90 хоть пару раз отработали. Если будут ПТРК , то максимум TOW, ато ещё получится, что копьё в руках Украинских суперменов далеко не столь эффективно, как расписывается, как потом его ценник оправдывать? Ведь никому не обьяснишь, что от оператора тоже много что зависит, хотя с другой стороны, ошибка оператора одна из любимейших отмазок исключительных вояк. Да и велика вероятность попадения в руки лично Путину нескольких экземпляров этого чудо-оружия.
|
+1Сообщить модератору
|
Байкал57
241
|
№3
07.08.2017 06:56
Группировку БПЛА для выявления выстрелов минометов и ПТРК ВСУшниками придется увеличить в разы, а то жизни не будет ополченцам. На это и Киев расчитывает.
|
0Сообщить модератору