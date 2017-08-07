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Америка вооружит Украину

07.08.2017 Независимое военное обозрение 268 3
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FGM-148 Javelin
Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г
Источник: Zuma/ТАСС

Речь может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и средствах ПВО

Сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине. Об этом в минувший понедельник сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. "Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание, которое также подчеркнуло, что речь среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО. Собеседники газеты заверили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил предложения. А по утверждению представителя оборонного ведомства Мишель Балданца, США "не исключали вариант передачи летального оборонительного вооружения Украине". В то же время высокопоставленный сотрудник американской администрации сообщил, что президент Дональд Трамп не ознакомился с предложением, его позиция по данному вопросу не известна. Газета подчеркивает и скептическое восприятие европейскими союзниками США идеи передачи оружия Украине, так как считают, что это может привести к обострению конфликта на востоке страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в связи с намерением США вооружить Украину: "Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе".

Между тем в минувший вторник президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которые обеспечат финансирование нескольких направлений в секторе обороны и безопасности страны. "Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования", – сказал Порошенко во время подписания соответствующего закона. Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрено выделение 2,66 млрд грн (около 100 млн долл.).


Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
04.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Военкор
133
№1
07.08.2017 05:31
Дать украине ПВО, это всё ровно что дать обезьяне гранату!
0
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RU
wedmed5
712
№2
07.08.2017 05:51
На счёт Джавелинов сильно сомневаюсь, хотели бы обкатать, давно бы бабаи в Сирии по т90 хоть пару раз отработали. Если будут ПТРК , то максимум TOW, ато ещё получится, что копьё в руках Украинских суперменов далеко не столь эффективно, как расписывается, как потом его ценник оправдывать? Ведь никому не обьяснишь, что от оператора тоже много что зависит, хотя с другой стороны, ошибка оператора одна из любимейших отмазок исключительных вояк. Да и велика вероятность попадения в руки лично Путину нескольких экземпляров этого чудо-оружия.
+1
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RU
Байкал57
241
№3
07.08.2017 06:56
Группировку БПЛА для выявления выстрелов минометов и ПТРК ВСУшниками придется увеличить в разы, а то жизни не будет ополченцам. На это и Киев расчитывает.
0
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