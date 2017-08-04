КНДР может разработать водородную бомбу к 2019 году
|
|
Ким Чен Ын
Источник: AP Photo/ Korean Central News Agency
КНДР в ближайшие 18 месяцев может разработать водородную бомбу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США.
По словам представителя Пентагона, термоядерный боезаряд, доставленный на территорию США северокорейской ракетой, может привести к гибели 500 тыс. человек и ранить еще порядка 900 тыс. человек. В случае, если ракета с термоядерным боезарядом достигнет Нью-Йорка число погибших может достигнуть более 1,7 млн человек.
При этом издание отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что в Северной Корее создана мощная водородная бомба или термоядерный заряд, который можно разместить на ракете. Тем не менее КНДР ведет работы по созданию трехступенчатой ракеты KN-08, способной доставлять термоядерный заряд на большую дальность.
|
04.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.08.2017 Трамп готовится к вооруженной борьбе
07.08.2017 Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
07.08.2017 Китай выставил на "Авиадартс" потомков советских Ту-16
07.08.2017 В Минобороны рассказали о модернизации Ту-160 и Ту-95МС
07.08.2017 Какие вооруженные силы нужны России?
07.08.2017 В ЮВО специалисты войск РХБ защиты проводят разведку местности на новейшем комплексе РХМ-6
07.08.2017 Шойгу: модернизация Ту-160 и Ту-95МС является одним из приоритетов Минобороны
04.08.2017 Шахту для "Сармата" построят из отходов