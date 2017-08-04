КНДР может разработать водородную бомбу к 2019 году



Ким Чен Ын

Источник: AP Photo/ Korean Central News Agency Ким Чен ЫнИсточник: AP Photo/ Korean Central News Agency

КНДР в ближайшие 18 месяцев может разработать водородную бомбу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США.

По словам представителя Пентагона, термоядерный боезаряд, доставленный на территорию США северокорейской ракетой, может привести к гибели 500 тыс. человек и ранить еще порядка 900 тыс. человек. В случае, если ракета с термоядерным боезарядом достигнет Нью-Йорка число погибших может достигнуть более 1,7 млн человек.

При этом издание отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что в Северной Корее создана мощная водородная бомба или термоядерный заряд, который можно разместить на ракете. Тем не менее КНДР ведет работы по созданию трехступенчатой ракеты KN-08, способной доставлять термоядерный заряд на большую дальность.