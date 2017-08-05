Европейские страны определили облик перспективного тяжелого беспилотника



БПЛАTelemos - совместная разработка BAe Systems and Dassault

Источник: www.airliners.net БПЛАTelemos - совместная разработка BAe Systems and DassaultИсточник: www.airliners.net

Европейские разработчики завершили 10-месячный этап формирования конфигурации средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс), который создается в рамках многонационального общеевропейского проекта, сообщает издание Jane's International Defence Review.

По информации европейской Организации по кооперации в области создания вооружения и военной техники, в конце июля Airbus Defense and Space (Германия и Испания), Dassault (Франция) и Leonardo (Италия) приняли решение о том, что перспективный европейский беспилотник MALE-класса будет оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями, пишет Jane’s.

В 2012 году предполагалось, что общеевропейский беспилотник будет турбореактивный Talarion. Однако впоследствии представления о перспективном беспилотном аппарате были изменены.

Работы по программе создания большого европейского дрона MALE-класса формально были начаты в 2016 году с этапа определения основных операционных возможностей, технических требований верхнего уровня и т.п.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что европейские страны в настоящее время используют системы MALE-класса, созданные в США и Израиле.

"Несмотря на доступность этих систем для европейских заказчиков, параллельно с импортом ведется разработка собственных решений в этой области для снижения политических рисков, а также для поддержания работ в области беспилотных систем в Европе на необходимом уровне", - добавил он.

Начальный этап проекта завершен. На следующем этапе реализации программы должны быть определены основные системные требования. Официально работы по созданию нового беспилотника должны начаться в 2018 году. На 2023 год запланирован первый полет, а на 2025 – первая поставка серийной системы.