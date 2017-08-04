США упростят продажу беспилотников за рубеж



БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B)

Источник: фото GA-ASI БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B)Источник: фото GA-ASI

В Вашингтоне намерены упростить процедуру экспорта беспилотной техники из США, сняв ряд ограничений, действовавших при бывшем президенте Бараке Обаме. Об этом 3 августа пишет Defense News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома.

Речь идет о поправках к решению, принятому в 2015 году и определяющему порядок продажи за рубеж беспилотной техники.

"Наша цель — найти верный баланс между поставками нашим союзникам высококачественной военной продукции, защитой технологического лидерства американской промышленности и сохранением ключевой позиции США в вопросах международной безопасности и нераспространения", — заявил источник издания.

Как отмечается в публикации, американские производители беспилотной техники давно осаждают власти США. Они подчеркивают, что действующие ограничения не позволяют им на равных конкурировать с другими активными экспортерами дронов, такими как Израиль или Китай, где отношение к своим производителям гораздо либеральнее.

Источник Defense News в оборонной промышленности США указал, что надеется на первые сдвиги в этом направлении осенью 2017 года, однако отказался конкретизировать вопрос, посетовав на "хаотичный" характер принятия решений администрацией президента Дональда Трампа.

Он, однако, отметил, что итоговый результат выльется в создание тысяч новых рабочих мест и дополнительные миллиарды долларов новых экспортных продаж.