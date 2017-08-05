Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
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Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС в Астраханской области
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
Представитель Китая Ян Сюйрэн выразил надежду, что с помощью международного конкурса "Ключи от неба" дружба между странами-участниками укрепится
ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 5 августа. / ТАСС/. Зенитные ракетные войска Китая привезли свои комплексы С-300 "Фаворит" для участия в конкурсе "Ключи от неба" в рамках Армейских международных играх, сообщил журналистам руководитель команды КНР Ян Сюйрэн.
"Зенитные ракетные войска Китая впервые привезли на конкурс "Ключи от неба" свою технику. Для нас это большой экзамен для проверки способности перевозки спецтехники на дальние расстояния и технического обеспечения. По прибытии на полигон Ашулук мы отметили, что организатор предоставил нам очень комфортные условия и здесь уже было все подготовлено", - сказал он.
Руководитель команды высоко оценил уровень подготовки соперников из России, Казахстана и Белоруссии. "И мы должны у них поучиться. Китайская команда тоже проявила все свои способности. Нам хочется, чтобы этот конкурс увенчался большим успехом и успехом для каждой команды", - сказал военный из КНР.
Представитель Китая выразил надежду, что с помощью международного конкурса "Ключи от неба" дружба между странами-участниками укрепится.
В субботу на полигоне Ашулук стартовал финальный этап конкурса боевых расчетов зенитных ракетных войск "Ключи от неба - 2017". Сегодня определится победитель по итогам пяти этапов конкурса.
С применением системы С-300ПС в финале будут бороться команды Белоруссии и России. С помощью систем С-300 "Фаворит" цели будут поражать команды КНР и России. Участникам игр предстоит одновременно вести бой со средствами воздушного нападения условного противника, которые наносят массированный ракетный авиационный удар, выполняя боевые пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям. Цели для расчетов конкурсантов будут представлены ракетами-мишенями "Стриж", "Кабан", "Пищаль", имитирующими полет и характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения условного противника.
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05.08.2017
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