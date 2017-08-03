Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
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ПЗРК «Верба» в Сирии
Источник: rusvesna.su
Российскими военными была предотвращена очередная попытка обстрела террористами жилых кварталов Дамаска.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставив кадры с места событий.
|ПЗРК «Верба» в Сирии
|Источник: rusvesna.su
Сегодня вечером российские расчеты новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» уничтожили беспилотник террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*), который использовался для корректировки огня боевиков по Дамаску, в том числе по кварталу с российским посольством.
Напомним, что в целях обеспечения безопасности и соблюдения режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации в районе Восточной Гуты с 24 июля были выставлены 2 КПП и 4 наблюдательных пункта. Дежурство на данных постах несут военнослужащие военной полиции Российской Федерации со специально обученными подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской республики.
Кроме того, для обеспечения безопасности и предотвращения провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые часто используют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», со 2-го августа над Восточной Гутой объявлена бесполетная зона для всех типов летательных аппаратов независимо от их принадлежности. Одновременно с этим на двух КПП были развернуты и заступили на боевое дежурство расчеты новейших систем ПЗРК «Верба».
Сбитый беспилотник стал еще одним подтверждением того, что для обеспечения безопасности и мира российские ПВО уничтожат любых нарушителей воздушного пространства.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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03.08.2017
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