Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»



ПЗРК «Верба» в Сирии

Источник: rusvesna.su ПЗРК «Верба» в СирииИсточник: rusvesna.su

Российскими военными была предотвращена очередная попытка обстрела террористами жилых кварталов Дамаска.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставив кадры с места событий.

ПЗРК «Верба» в Сирии Источник: rusvesna.su

Сегодня вечером российские расчеты новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» уничтожили беспилотник террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*), который использовался для корректировки огня боевиков по Дамаску, в том числе по кварталу с российским посольством.

Напомним, что в целях обеспечения безопасности и соблюдения режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации в районе Восточной Гуты с 24 июля были выставлены 2 КПП и 4 наблюдательных пункта. Дежурство на данных постах несут военнослужащие военной полиции Российской Федерации со специально обученными подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской республики.

Кроме того, для обеспечения безопасности и предотвращения провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые часто используют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», со 2-го августа над Восточной Гутой объявлена бесполетная зона для всех типов летательных аппаратов независимо от их принадлежности. Одновременно с этим на двух КПП были развернуты и заступили на боевое дежурство расчеты новейших систем ПЗРК «Верба».

Сбитый беспилотник стал еще одним подтверждением того, что для обеспечения безопасности и мира российские ПВО уничтожат любых нарушителей воздушного пространства.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.