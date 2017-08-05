США планируют поставить Нигерии 12 самолетов Super Tucano

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 2 августа 2017 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Нигерии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 турбовинтовых легких штурмовиков (учебно-боевых самолетов) Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano. В уведомлении указывается, что Государственный департамент США уже дал разрешение на эту продажу.

Предполагаемая стоимость поставки составит 593 млн долл, включая стоимость вооружения (неуказываемого), наземного оборудования, запасных частей, технической поддержки и обучения. Генеральным подрядчиком поставки выступит компания Sierra Nevada Corporation Centennial, так что, что поставка Super Tucano будет осуществляться по той же схеме, что и поставка США этих самолетов Афганистану и Ливану - со сборкой их из машинокомплектов на совместном предприятии Sierra Nevada и Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида).

Первый учебный вылет летчика ВВС Ливана в процессе подготовки на турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano американской сборки (машина с американским номером ВВС 15-2020). Такие же самолеты предполагается поставить Нигерии. Моди (США), 22.03.2017 (с) ВВС США

Таким образом, Нигерия станет третьей страной после Афганистана и Ливана, которая может получить из США по линии FMS самолеты Super Tucano, собранные на совместном предприятии Sierra Nevada и Embraer в Джэксонвилле. 20 самолетов Super Tucano по данной схме в счет американского финансирования поставляются Афганистану (с начала 2016 года ВВС Афганистана уже получили 12 машин, поставка должна быть завершена к концу 2018 года, еще один самолет с афганским экипражем уже был потерян в летном происшествии на территории США). В июне 2015 года DSCA выпустило уведомление о предстоящей поставке шести самолетов Super Tucano Ливану - как можно судить, в счет саудовского финансирования, Подготовка ливанских экипажей в США на данные самолеты была начата в марте 2017 года, поставка Ливану должна быть произведена к 31 июля 2019 года.

В марте 2017 года появились сообщения, что Нигерия также на свои средства приобретает у компании Embraer три самолета Super Tucano, ранее эксплуатировавшиеся ВВС Бразилии.

Самолет Super Tucano американской сборки также представлен Sierra Nevada Corporation на конкурс ВВС США на легкий боевой самолет по программе ОА-Х. Первый этап испытаний самолета Super Tucano по программе ОА-Х предполагается начать осенью.