ВМФ России получил два спасательных буксира проекта 02980

Как сообщают, 4 августа 2017 года в Балтийске состоялась церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-737 проекта 02980 (ПС-45). Буксир (заводской номер 804) построен ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) и стал четвёртым и последним построенным этим предприятием для ВМФ России судном проекта 02980.

Церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-737 (заводской номер 804) проекта 02980 (ПС-45) постройки ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 04.08.2017 (с) Vetal / forums.airbase.ru

Немногим ранее, 28 июля 2017 года в Северодвинске был поднят флаг ВМФ России на третьем спасательном буксире проекта 02980 СБ-736 "Полярный конвой" (заводской номер 803), вошедшем в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота. Название "Полярный конвой" было присвоено буксиру на этапе постройки в августе 2016 года в честь 75-летнего юбилея прихода на Север первого союзного конвоя "Дервиш".

Завод "Пелла" получил контракт Министерства обороны России на постройку четырех морских буксиров проекта 02980 (ПС-45) в 2012 году (в 2016 году буксиры этого проекта были переклассифицированы в спасательные буксиры). По условиям контракта все четыре буксира должны были быть сданы ВМФ России до конца 2015 года, однако фактически их строительство затянулось - по неофициальным сведениям, ввиду попадания под западные санкции части импортного оборудования.

Головной буксир по данному контракту МБ-121 (заводской номер 801) был заложен на заводе "Пелла" 22 июля 2013 года, спущен на воду 24 октября 2014 года и передан ВМФ России как СБ-121 16 июля 2016 года, войдя в состав Ленинградской военно-морской базы. Второй буксир МБ-123 (заводской номер 802) был заложен в ноябре 2013 года, спущен на воду 10 декабря 2014 года и передан ВМФ России как СБ-123 27 июля 2016 года, войдя в состав Балтийского флота.

Буксир СБ-736 "Полярный конвой" (заводской номер 803) был заложен 17 октября 2014 года и спущен на воду 8 августа 2015 года, а буксир СБ-737 (заводской номер 804) был заложен 31 декабря 2014 года и спущен на воду 26 октября 2016 года.

Проект 02980 (ПС-45) многоцелевого буксира-спасателя был разработан заводом "Пелла" в 2012 году на основе импортного проекта по классу KM Ice2-Arc5 1 AUT1 FF2 WS Supply/Salvage/ Tug по классификации Российского морского регистра судоходства.

Характеристики судна: длина наибольшая 48 м; ширина наибольшая 13,9 м; осадка максимальная 5,4 м; сила тяги на гаке 75- 80 тонн; мощность ГЭУ 5000 кВт (изначально два дизельных двигателя серии Caterpillar C28); движители - две полноповортные винторулевые колонки Rolls-Royce; скорость хода 14,5 уз; скорость эскортных операций до 10 уз; дальность плавания 3500 миль; ледопроходимость - толщина льда до 1 метра на скорости 2-5 уз; экипаж - 22 человека с возможностью приема еще 18 человек; автономность 20 суток. Имеются медицинский блок на шесть человек, два контейнера с водолазным обрудованием, два пожарных насоса и три водяных лафетных ствола.

Церемония подъема флага ВМФ России на спасательном буксире СБ-736 "Полярный конвой" (заводской номер 803) проекта 02980 (ПС-45) постройки ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Северодвинск, 28.07.2017 (с) Борис Сердюк / Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Проекции спасательного буксира проекта 02980 (ПС-45) в последнем варианте (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"