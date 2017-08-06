Новый Ми-26 в Хабаровске

Как сообщила 3 августа 2017 года пресс-служба Восточного военного округа, соединение армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), базирующееся в Хабаровском крае, пополнилось новым, самым большим в мире серийно выпускаемым вертолетом Ми-26.

Экипаж Ми-26 совершил перелет протяженностью свыше 10 тыс. км из Ростова-на-Дону, где находится завод-изготовитель, на аэродром постоянного базирования, выполнил 8 дозаправок на маршруте следования.

Прибытие тяжелого транспортного вертолета Ми-26 (бортовой номер "85 синий", заводской номер 34001212653, серийный номер 34-03) новой постройки АО "Роствертол" в состав 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродром Хабаровск, 03.08.2017 (с) Министерство обороны России

По прибытии в авиачасть командир экипажа доложил об успешном перелете, представители командования соединения поздравили личный состав эскадрильи Ми-26 с поступлением новой авиационной техники.

Ми-26 пополнил парк уже стоящих на вооружении соединения армейской авиации округа тяжелых транспортных вертолетов.

По сложившейся в соединении традиции в кабину экипажа нового вертолета летчики установили символический талисман - мягкую игрушку в виде плюшевого тигренка.

Комментарий bmpd. Таким образом речь идет о поступлении в недавно сформированную 18-ю бригаду армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО на аэродроме Хабаровск (бригада была сформирована 1 декабря 2016 года на основе дислоцированной там 573-й авиационной базы армейской авиации) тяжелого транспортного вертолета Ми-26 новой постройки АО "Роствертол" (Ростов-на-Дону, входит в состав АО "Вертолеты России").

Поступивший вертолет Ми-26 с бортовым номером "85 синий" (заводской номер 34001212653, серийный номер 34-03) является, предположительно, вторым построенным на "Роствертоле" в 2017 году вертолетом Ми-26 для Министерства обороны России. Ранее в марте 2017 года Министерству обороны был передан вертолет Ми-26 новой постройки с бортовым номером "80 белый" (регистрационный номер RF-13382, заводской номер 34001212655, серийный номер 34-05), поступивший в состав 15-й бригады армейской авиации 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Остров (Псковская область) (как сообщается, фактически данный борт постоянно базируется на аэродром Левашово Ленинградской области).

Поставки вертолетов Ми-26 новой постройки Министерству обороны России были возобновлены после примерно двухлетнего перерыва в конце 2016 года, когда "Роствертолом" был сдан вертолет с бортовым номером "70 красный" (заводской номер 34001212654, серийный номер 34-04) в "арктическом" исполнении, вошедший в состав группировки 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее по контракту 2010 года на 18 вертолетов Ми-26 новой постройки Министерство обороны России в 2011-2014 годах получило 17 машин (18-м вертолетом по данному конракту стал вышеупомянутый вертолет с бортовым номером "70 красный" (34-04) в "арктическом" исполнении, сданный в 2016 году).

В апреле 2016 года Министерство обороны России заключило с АО "Вертолеты России" контракт на два очередных вертолета Ми-26, которые должны быть поставлены в 2018 году.

Кроме того, сообщалось, что в конце 2017 года "Роствертолом" должен быть построен первый экземпляр модернизированного вертолета Ми-26 в комплектации, предложенной Министерством обороны России.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "85 синий", заводской номер 34001212653, серийный номер 34-03) новой постройки АО "Роствертол", прибывший в состав 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродром Хабаровск, 03.08.2017 (с) Министерство обороны России