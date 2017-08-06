Первый полет первого прототипа нового вертолета Sikorsky VH-92A для президента США
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Американская корпорация Lockheed Martin 3 августа 2017 года объявила, что 28 июля на аэродроме головного предприятия Sikorsky Aircraft (сейчас входящей в состав Lockheed Martin) в Стратфорде (штат Коннектикут) совершил первый полет первый прототип нового вертолета Sikorsky VH-92A, создаваемого для перевозки президента США. В тот же день 28 июля первый прототип (Engineering Development Model 1, EDM-1) совершил и второй полет (при этом фотографии машины пока что не публиковались).
Графическое изображение создаваемого вертолета Lockheed Martin (Sikorsky) VH-92A для перевозки президента США (с) Lockheed Martin
Вертолет VH-92A создается на основе коммерческого транспортного вертолета Sikorsky S-92 и предназначен для замены используемых для перевозки президента США с 1961 года вертолетов на основе Sikorsky S-61 (сейчас это VH-3D, эксплуатируемые с 1978 года), известных по позывному "Marine One" и входящих в состав специальной вертолетной эскадрильи НМХ-1 Корпуса морской пехоты США.
Компания Sikorsky Aircraft 7 мая 2014 года получила контракт ВМС США стоимостью 1,24 млрд долл на разработку вертолета VH-92A на основе S-92 и на постройку двух прототипов (EMD-1 и EMD-2) и четырех предсерийных вертолетов. Второй прототип EMD-2 должен быть поднят в воздух до конца 2017 года. По результатам 12-месячных испытаний прототипов в 2019 финансовом году должен быть выдан контракт на поставку 17 серийных вертолетов VH-92A в 2020-2022 годах. Производство вертолетов VH-92A должно осуществляться на предприятии в Коатсвилле (штат Пенсильвания). Общая стоимость всей программы сейчас оценивается в 4,718 млрд долл. 21 вертолет VH-92A к 2023 году заменит в составе эскадрильи НМХ-1 имеющиеся сейчас 11 вертолетов Sikorsky VH-3D и восемь Sikorsky VH-60N.
В рамках программы VH-92A компания Sikorsky Aircraft с июня 2015 года также испытывает самостоятельно переоборудованный вертолет S-92, обозначаемый как EMD-0.
Вертолет Sikorsky VH-92A на основе S-92 был выбран в качестве президентского после того, как в июне 2009 года президент Барак Обама аннулировал по политическим и стоимостным причинам предшествующую программу создания нового президентского вертолета Lockheed Martin VH-71 Kestrel на основе вертолета AgustaWestland AW101 (US101). Вертолет VH-71 на основе AW101 был выбран в январе 2005 года по итогам тендера по программе VXX, в котором главным конкурентом AW101 выступало именно предложение VH-92A на основе S-92. После аннулирования программы VH-71 был объявлен новый тендер, из которого в итоге вышли все конкуренты предложения VH-92A, и в 2013 году Sikorsky VH-92A в результате был выббран на безальтернативной основе.
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06.08.2017
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