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Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке

07.08.2017 Техносфера 248 0
Разделы: Авиация
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

По данным российской лизинговой компании ИФК (Ильюшин Финанс Ко.), текущая ситуация на мировом рынке пассажирских авиаперевозок и перспективы ее развития в ближайшее десятилетие благоприятны для создания следующего варианта российского самолета МС-21 — МС-21-400. Напомним, что летом 2017 года на испытания вышел первый МС-21-300, а «четырехсотая» версия пока остается в планах.


В ИФК называют точные цифры по выпуску в Иркутске уже поднявшегося в небо МС-21-300 в ближайшие годы. Так в плане на первый год выпуска это 4 машины, затем 13 на следующий год, затем — 23, еще год спустя — 30 машин, затем с ростом каждый год на +10 самолетов с выходом на 70 в год. Сейчас на фоне сборки не более 30 серийных «Суперджетов» в год в Комсомольске-на-Амуре эти показатели кажутся приятными для истосковавшихся по объемам производителей. Но даже 70 машин в год, таких как средний МС-21-300 это мало для серьезного выхода на мировой рынок. В сравнении с тем же «Боингом» и «Эйрбасом» это скромно — до 70 самолетов они собирают ежемесячно! При этом спрос в мире на машины класса МС-21 сейчас измеряется ежегодно тысячами единиц, и развертывание по-настоящему массового производства позволило бы русским серьезно о себе заявить в мире как еще и производителе суперсовременных гражданских машин, а не только военных, в которых нам сегодня практически нет равных. Причем с закреплением даже на европейском рынке: в Европе перевозчики с большим интересом смотрят на наш новый самолет, - считают в российской лизинговой компании.


МС-21-300 и МС-21-400, несмотря на принадлежность к одному семейству, имеют различия в конструкции. Перспективная 400-я версия оказывается близкой по экономике и сравнимой по эффективности транспортной работы с широкофюзеляжными лайнерами. По мнению Александра Рубцова, главы ИФК, «настолько удачным может получиться самолет, что практически у него не будет зарубежных аналогов. По числу кресел – 256 - он будет больше, чем самые вместительные варианты Boeing 737 (вариант MAX 10) и Airbus A321neo. Вариант МС-21-400 отличается от базовой модели -300 новым крылом и новыми двигателями, и, главное – большим фюзеляжем. Конечно, МС-21-400 будет иметь несколько меньшую дальность полета с полной загрузкой. «Боинг» говорит о необходимости создания совершенно новой машины, на создание которой уйдет десятилетие, а мы, если приложить усилия, можем уже через пару лет построить прототип».


Семейство самолетов МС-21. Источник: Оружие России
05.08.2017
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Страны
Россия
Продукция
Boeing-737
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
Персоны
Рубцов Александр
Проекты
МС-21

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