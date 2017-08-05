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На верфи Austal заложен киль головного патрульного катера PPB

06.08.2017 ЦАМТО 115 0
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Проект катера компании Austal Ships
Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана
Источник: Austal Ships

ЦАМТО, 4 августа. Австралийская компания Austal объявила о состоявшейся в присутствии министра оборонной промышленности Кристофера Пайна церемонии закладки киля головного патрульного катера в рамках "тихоокеанской программы".

Новые катера будут построены для замены "тихоокеанских патрульных кораблей" PPB-R (Pacific Patrol Boat Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

По заявлению генерального директора Austal Дэвида Синглтона, стоимость проекта PPB-R оценивается в 306 млн. австр. долл. (230 млн. долл. США).

Все катера будут построены на верфи Austal в Хендерсоне (Западная Австралия), а их обслуживание будет осуществляться в Кэрнсе.

Контракт с Austal на строительство катеров в рамках проекта замены "тихоокеанских патрульных кораблей" был заключен по результатам тендера в мае 2016 года. Он включает разработку проекта, постройку и обслуживание 19 ед. 39,5-метровых патрульных катеров со стальным корпусом, которые предназначены для 12 островных государств Тихоокеанского региона. Они заменят 22 устаревших "тихоокеанских патрульных корабля", переданных Австралией странам региона, включая Папуа-Новую Гвинею, Вануату, Кирибати и Федеративные Штаты Микронезии в 1980-ых и 1990-ых гг. Новые катера вновь будут безвозмездно переданы австралийским правительством с целью обеспечения безопасности мореплавания в регионе.

Корабли будут использоваться для обеспечения безопасности территориальных вод и исключительной экономической зоны.

Длина катера составит 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, экипаж – 23 человека. В состав главной энергетической установки войдут два двигателя Catepillar 3516C. Максимальная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 12 узлов. Катер получит на вооружение 30-мм пушку, а также 12,7-мм пулеметы.

Резка стали для постройки головного корабля началась в апреле 2017 года. Он должен быть поставлен Папуа-Новой Гвинее в последнем квартале 2018 года. В целом Папуа-Новая Гвинея в рамках "тихоокеанской программы" получит четыре катера.

Все 19 кораблей планируется передать 12-и островным государствам Тихоокеанского региона до конца 2023 года.
05.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
Гвинея
США

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