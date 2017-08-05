Участники конкурса АрМИ-2017 совершат десантирование в районе Эльбруса



Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской областиИсточник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участники международного этапа конкурса "Эльбрусское кольцо" в рамках АрМИ-2017 совершат десантирование в районе горы Эльбрус, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе выполнения специальной задачи №9 военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации Южного военного округа. Вертолеты МИ-8 выполнят 6 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тысячи метров", - сказал он.

Астафьев отметил, что в ходе конкурса подразделения в полном составе десантируются из вертолета Ми-8, выходят в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 метров от площадки десантирования. Затем группы совершают марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм рельефа, отработают ориентирование.

Астафьев добавил, что в соревнованиях принимают участие военнослужащие из шести стран: России, Китая, Казахстана, Ирана, Марокко и Узбекистана. Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек.

Подведение итогов этапа конкурса "Эльбрусского кольца-2017" состоится 11 августа.

АрМИ-2017 проводятся с 29 июля по 12 августа на 22-х военных полигонах Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В 28-ми конкурсах участвуют около 4 тысяч человек из 28 государств мира.