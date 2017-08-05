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На незнакомой местности в Китае пройдут состязания десантников шести стран

06.08.2017 РИА Новости 187 0
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Участник АрМИ-2017. Архивное фото
Участник АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Состязания десантников шести стран пройдут в субботу на незнакомой местности в Китае в рамках конкурса "Десантный взвод" на Армейских международных играх, сообщает пресс-центр АрМИ-2017.

"Сегодня десантники из армий шести государств мира начали состязаться на незнакомой горной местности в Китае (провинция Хубей) общей площадью около 40 квадратных километров. Соревнование по ориентированию будет проходить при аномально высокой для данной местности температуре окружающего воздуха", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе ориентирования командам необходимо будет в течении 120 минут пройти как можно больше контрольных точек, используя только компас и бумажную карту местности. Команды из Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Африки и Венесуэлы должны будут в течение этого времени демонстрировать максимальные физические возможности, умение использовать свою тактику, стратегию прохождения маршрута и темп передвижения по пересечённой местности.

"До старта каждой команде дополнительно дается 20 минут для планирования своего маршрута на местности и порядка посещения контрольных пунктов. Для объективности результатов каждый член команды снабжен специальным индивидуальным чипом, который автоматически будет регистрировать участника при прохождении им контрольного пункта", - пояснили в пресс-центре.

Всего для команд будет представлено около 30 контрольных точек, расположенных в разных местах на территории и обозначенных на выданных участникам картах. Состязание по ориентированию проводится как одна из составляющих третьего этапа состязаний "Десантный взвод-2017".

Международный конкурс "Десантный взвод" впервые проводится в Китае в рамках Армейских международных игр-2017 на военном полигоне "Хаодянь" до 12 августа 2017 года включительно.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Венесуэла
Иран
Казахстан
Китай
Россия
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