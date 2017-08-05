Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017



Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в АлабиноИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Третьи Армейские международные игры АрМИ-2017, проходящие с 29 июля одновременно в пяти странах, отмечены напряженной борьбой за лидерство, которое пока остается за командами Вооруженных сил России.

При этом игры запомнились вальсом русских бронемашин, съемками китайского документального фильма, интересом американской разведки, приключениями военных из Зимбабве и боевым настроем израильских поваров.

АрМИ-2017 проводятся с 29 июля по 12 августа на 22-х военных полигонах Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В 28-ми конкурсах участвуют около четырех тысяч человек из 28 государств мира.

Пожелания высшего уровня

По информации Минобороны России, более 25 тысяч человек посетили церемонию открытия Армейских международных игр-2017 и соревнования по танковому биатлону в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" 29 июля.

Мероприятия освещали более 600 российских и зарубежных СМИ. Прямая трансляция велась на сайте российского военного ведомства и на телеканале "Звезда".

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме организаторам, участникам и гостям АрМИ-2017 выразил уверенность в том, что "нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное - будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов".

Глава российского государства также отметил, что "состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растет число команд из разных стран".

Как заявил в видеообращении президент Белоруссии Александр Лукашенко, участие в АрМИ помогает налаживать взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами, в том числе международным терроризмом.

"Отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что подобные мероприятия служат великой цели - поддержанию мира и безопасности, и пожелал участникам игр успехов и высоких результатов.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал АрМИ одним из ярких брендов военного сотрудничества и уникальной площадкой для обмена опытом между военными разных государств.

По его словам, игры имеют важное значение для развития международного военного сотрудничества и укрепления стратегического взаимного доверия, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.

"Рассчитываю на наращивание связей и сотрудничества Китая с другими странами по линии вооруженных сил в интересах постоянного продвижения международного военного сотрудничества, что непременно будет служить укреплению мира во всем мире", - подчеркнул Си Цзиньпин в видеообращении к участникам и гостям соревнований.

После оглашения высоких приветствий состоялся концерт творческих коллективов Азербайджана, Китая, России, а затем начались и сами игры.

Подготовка лидеров

Как заявил в пятницу на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, "предварительные итоги показывают, что уровень профессионального мастерства участников значительно вырос по сравнению с прошлыми играми".

Он отметил, что большинство зарубежных команд использовало российский учебно-боевой опыт. "Правда, подходы к подготовке участников состязаний у нас различаются. Наши иностранные коллеги сначала создают команду, а потом в течение года совершенствуют ее мастерство", - сказал Шойгу.

По его словам, российские Вооруженные силы делают упор на повышение профессионального уровня всех военнослужащих, а затем в ходе отборочных соревнований определяются лучшие, из них формируются команды, а потом и сборная на международный этап конкурса.

"Чей подход эффективнее, покажут результаты состязаний", - заключил глава российского военного ведомства.

Главный судья АрМИ-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко сообщил в пятницу, что команда России по промежуточным итогам состязаний сохраняет первое место.

"По итогам проведенных шести дней Армейских международных игр-2017 предварительный общий рейтинг выглядит следующим образом: первое место - Россия, второе место - Китай, третье место - Казахстан", - сказал он.

Так, российская команда стала победителем конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. В первый день проведения конкурса "Глубина" в Севастополе российские водолазы набрали рекордное количество баллов. Россияне захватили лидерство в скалолазании на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии.

Военнослужащие ВС РФ также выиграли первый этап конкурса "Ключи от неба", в финале которого расчеты зенитной ракетной системы С-300 проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Команда российских военных сохранила лидерство и в конкурсе "Отличники войсковой разведки", проходящем в Новосибирске.

Приглашаем разведчиков в НАТО

Российская команда также победила в самом сложном этапе международного конкурса военных разведчиков - преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика".

"Первое место заняла команда РФ, прошедшая "Тропу разведчика" за 38 минут 47 секунд. Немного уступили Китай (39 минут 32 секунды) и Узбекистан (39 минут 44 секунды)", - сообщило Минобороны России, уточнив, что в общем зачете по итогам трех этапов конкурса Китай и Узбекистан также занимают второе и третье места после России.

"Тропа разведчика" включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, ров с водой, заряды, имитирующие минное заграждение. В ходе состязаний разведчики метают гранаты в окна и ножи в условных часовых, отражают внезапные атаки "противника". Участники конкурса действуют в полной боевой экипировке и несут за спиной около двух десятков килограммов различного снаряжения.

Этап считается самым сложным, и в случае, если по итогам всего конкурса две команды наберут одинаковое количество очков, победителем признается та, которая лучше прошла "Тропу".

Команда России показала лучший результат и в индивидуальных боевых стрельбах, которые подразумевают ведение огня по мишеням из штатного оружия, будь то снайперская винтовка, автомат, пулемет или противотанковый гранатомет. Кроме того, все разведчики выполняют нормативы по стрельбе из пистолета и метанию ножа.

Главный судья конкурса "Отличники войсковой разведки" генерал-майор Владимир Марусин сообщил, что соревнования в качестве наблюдателя посетил военно-дипломатический представитель США. "Здесь у нас присутствовали американцы, военный атташе, представители Индии. Военный атташе США - разведчик, он уже полтора года в РФ", - уточнил Марусин.

По его словам, наблюдатели высоко оценили подготовку участников конкурса.

Генерал-майор надеется, что в будущем команды других стран, в том числе присылающих своих наблюдателей, примут участие в состязаниях. "Было бы интересно посмотреть, как подготовлены американцы, немцы, англичане, французы", - отметил Марусин.

В нынешних соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

Военных Североатлантического альянса на Армейских международных играх хотели бы видеть не только российские войсковые разведчики. Так, главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков заявил в воскресенье, что российские танкисты готовы сразиться на АрМИ с танкистами из стран НАТО.

"Неоднократно на эту тему говорил. Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО. Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть, они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям", - подчеркнул главком.

Приключения зимбабвийцев в Сибири и Казахстане

Лидер команды Зимбабве на конкурсе "Отличники войсковой разведки" майор Джастин Жоу заявил, что на результаты его подопечных, опередивших на "Тропе разведчика" только военнослужащих ВС Армении, влияют климатические условия.

"Но это как игра в шахматы, здесь есть определенные правила. Мы эти правила только узнаем и, конечно, делаем ошибки. Но мы стараемся не сравнивать себя с другими командами, мы учимся", - отметил Жоу.

Команда Зимбабве столкнулась с трудностями еще на первом этапе конкурса военных разведчиков, включавшем десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника. Десантированные зимбабвийцы заблудились в сибирской тайге, но затем были быстро найдены.

"Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности", - объяснили ситуацию в Минобороны России, добавив, что африканские разведчики не собираются сдаваться и намерены наверстать упущенное на следующих этапах конкурса.

По словам главы зимбабвийской команды, его разведчики готовились к соревнованиям на родине четыре месяца. Жоу также заявил, что его команда подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса 10 августа. Детали сюрприза разведчик не разгласил.

Еще одна зимбабвийская команда отличилась на артиллерийском конкурсе, проходящем в рамках АрМИ-2017 в Казахстане. Как сообщил главный судья состязаний "Мастера артиллерийского огня" генерал-майор Лут Альчекенов, военные Зимбабве поразили все мишени, правда, не свои, а чужие.

"Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". На втором месте - представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие", - сказал он.

При этом генерал-майор отметил, что "единственным расчетом, которому удалось показать стопроцентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени".

По словам главного судьи конкурса, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. "Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тысячи метра, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах", - прокомментировал Альчекенов удивительный результат минометный стрельбы зимбабвийцев.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня", в котором участвуют команды вооруженных сил Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, завершится 9 августа. У отстающих еще есть шанс победить.

Русский вальс бронемашин

"Танец" бронетехники с женщинами за рулем увидели зрители конкурса "Мастера автобронетанковой техники" в Острогожске Воронежской области. Вальс исполнили пилоты 147-й автомобильной базы и центра контраварийной подготовки Минобороны России.

Женщины-военнослужащие продемонстрировали элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления более чем 20 автомобилями, в числе которых КамАЗ-5350, УАЗ-3151, Ford и бронеавтомобиль "Рысь".

"Синхронность действий машин разного класса и уровня управляемости под мелодичную музыку на площадке в 600 квадратных метров создает динамику и феноменальную сложность фигурного вождения при исполнении сложных элементов "кольцо", "восьмерка", "мельница", "ножницы". В моменты скоростного прохождения участков в "танце" автомобили на скорости до 60 километров в час создают зеркальные движения, а при сближении расстояние в наименьшей точке не превышает пяти сантиметров, что показывает мастерство и точность владения автомобилем", - сказал тренер творческого коллектива пилотов старший прапорщик Алексей Курнашкин.

Кстати сказать, первое "золото" российские военные завоевали на завершившемся в пятницу конкурсе "Мастера автобронетанковой техники", На втором месте - сборная Египта, бронзовым призером стала команда Венесуэлы.

Команде победителей были вручены переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки. Водитель КамАЗа прапорщик Сергей Телых стал обладателем главного приза - автомобиля lada Granta.

Команды выступали на российских автомобилях КамАЗ-43501, УАЗ-3163 "Патриот", седельном тягаче с полуприцепом КамАЗ-65225.

На китайской технике

Российские военные в рамках АрМИ-2017 в ряде конкурсов пересели на незнакомую боевую технику китайского производства и показали, что могут побеждать не только на своих машинах.

Так, руководитель российской делегации генерал-лейтенант Александр Леонов анонсировал выступления представителей ВС РФ на технике КНР в конкурсах "Безопасная среда", "Чистое небо" и "Мастер-оружейник" на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По его словам, "надежность российской техники в любых климатических условиях не вызывает никаких сомнений, а использование китайских машин - бесценный опыт для наших военнослужащих".

Генерал-лейтенант отметил, что "единая техника позволит объективно оценить мастерство всех выступающих".

Китайский полигон Корла принял четыре международных конкурса сухопутных войск из 10 стран мира, в том числе "Суворовский натиск". В этом конкурсе российская команда выступает на боевой машине пехоты БМП-2, остальные - на китайской технике.

Участники конкурса по заезду на боевых машинах пехоты "Суворовский натиск", как сообщил судья соревнований полковник Сергей Пименков, на треть увеличили скорость прохождения препятствий. "Приятно удивлены все, потому что скорость, с которой проходят трассу экипажи, выросла процентов на 30. Результаты поражения целей - практически 90%. Это говорит о том, что личный состав всех государств-участников к соревнованиям готовится, уровень и качество подготовки экипажей растет с каждым годом", - отметил Пименков.

По его словам, проведены заезды, в которых участвовали военнослужащие России, Китая, Анголы, Ирана, Венесуэлы и Зимбабве.

"Трасса построена китайскими коллегами, очень хорошая, похожа на трассу полигона Алабино. Особенностью проведения конкурса является то, что полигон расположен на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря и на нем отсутствуют естественные водные препятствия. Вместе с тем для зрелищности добавили больше целей для стрельбы из пушки", - добавил полковник.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, к сожалению, команда Китая не участвует в стартовавшем в четверг международном конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" по причине неготовности своих автомобилей.

"В прошлом и позапрошлом годах они участвовали в таком конкурсе, но в этот раз перед его началом они сказали, что мы сегодня по технике не готовы. Китайская команда готовится выступить в этом конкурсе в следующем году", - сказал Булгаков, отметив, что военнослужащие КНР, в отличие от других, предпочитают выступать на своей технике.

"Чистое небо" в китайском кино

Конкурс зенитчиков "Чистое небо" на полигоне Корла привлек внимание китайских военных кинематографистов.

"В Китае пресс-службой Сухопутных войск НОАК с участием российских военнослужащих проводятся съемки документального фильма "Чистое небо". Картина должна выйти в прокат 12 августа 2017 года, в день окончания Армейских международных игр. Ее первый открытый показ состоится на полигоне Корла", - рассказали в Минобороны России, отметив, что видеозапись фильма получат военнослужащие из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, принимающие участие в одноименном конкурсе.

В ходе соревнований конкурсанты уже выполнили боевые стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели; состязались в мастерстве вождения бронетехники по пересеченной местности.

Российскую армию на конкурсе представляют зенитчики Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени маршала Советского Союза Василевского. По информации Минобороны России, наряду с современными российскими ПЗРК "Игла", "Игла-С", "Верба", курсанты овладели китайскими переносными комплексами типа QW-2. Кроме того, при проведении тренировок и первого этапа соревнований они изучили специфику применения ПЗРК при уничтожении различных низколетящих целей иностранных коллег из шести стран мира.

Стоит отметить, что полигон Корла был впервые открыт для гражданских людей. По прогнозам главного судьи состязаний на полигоне генерал-майора Сюй Юй Цзе, конкурсы АрМИ-2017 соберут более 30 тысяч зрителей. Однако эта цифра с высокой долей вероятности может увеличиться в три раза. Билеты на соревнования раздаются бесплатно, практически всем желающим.

"Об армейских играх осведомлены 90% жителей Китая", - заявил в Новосибирске, где проходят состязания разведчиков, старший полковник НОАК Ху Цунпин. Он также отметил, что участие в состязаниях и совместное их проведение укрепляет сотрудничество двух стран.

"Кубок моря" с непогодой

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, что стрельбы по морской мишени в международном конкурсе экипажей надводных кораблей "Кубок моря" в Баку перенесены на резервный день из-за непогоды. Такое решение было принято международной судейской бригадой конкурса.

По прибытии в назначенный район акватории Каспийского моря судейская бригада и экипажи кораблей обнаружили, что подготовленное к проведению конкурса рейдовое оборудование пострадало из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим было принято коллегиальное решение о проведении навигационной тренировки вместо выполнения боевого упражнения.

По данным Минобороны Азербайджана, в каспийском "Кубке Моря-2017" участвуют азербайджанские сторожевые корабли G-124, G-122; российские малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательный буксир CB-45; иранские ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан"; ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан", "Сарыарка" и гидрографическое судно "Жайык" Военно-морских сил Казахстана.

Международный конкурс "Кубок моря-2017" проводится и во Владивостоке - в назначенном районе акватории залива Петра Великого. Военно-морской флот России здесь представляет экипаж корвета "Совершенный", ВМС НОАК Китая - команда корвета "Хуангши".

Китайские военные моряки в настоящее время с небольшим отрывом лидируют в конкурсе. "Хуангши" обошел "Совершенный" на втором этапе соревнования "Состязания по морской подготовке", где участники соревновались в спасении людей в море и буксировке аварийного корабля.

В качестве условно аварийного судна был задействован противодиверсионный катер "Грачонок". Экипажи корветов поочередно на время произвели поиск и подъем манекенов людей с поверхности воды, высадили аварийно-спасательные группы на "аварийное судно" и провели буксировочную операцию.

По итогам второго дня соревнований экипаж "Хуангши" набрал 40 баллов. Команда "Совершенного" за морскую подготовку получила 35 баллов. Всего у Китая - 95, у России - 90 баллов.

"Авиадартс" в Китае

На китайском авиационном полигоне Тайпинчуань в пятницу стартовала летная часть конкурса "Авиадартс-2017". Около 40 экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России представлены во всех восьми номинациях состязаний по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76; вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

В проведении "Авиадартса-2017" задействованы аэродромы Дафаншень, Сыпин, Шуанляо и полигон Тайпинчуань.

Первыми на полигон вылетели истребители и бомбардировщики. Практическая бомбардировка была выполнена с высоты около 600 метров.

"С сегодняшнего дня экипажи, участвующие в соревнованиях, будут выполнять полеты на технику пилотирования, воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям" - сказал командующий Военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин в ходе церемонии открытия самого зрелищного этапа конкурса.

Замначальника штаба Военно-воздушных сил НОАК генерал-майор Ли Чуньчао подчеркнул, что подобные соревнования впервые проходят на территории Китая.

"Все летчики, участвующие в соревнованиях - это молодые люди, моложе 35 лет, но при этом обладающие высоким мастерством и профессионализмом. И они это продемонстрируют всем. Летчики двух стран соревнуются на своих современных образцах авиационной техники, которые обладают уникальными характеристиками. Этот конкурс станет прекрасным событием для всех зрителей" - отметил Ли Чуньчао.

По словам заместителя начальника управления боевой подготовки ВВС НОАК полковника Гу Шендуна, из 28-ми конкурсов АрМИ-2017 "Авиадартс", пожалуй, наиболее сложный в плане организации. "Задействованы несколько аэродромов, много разнотипных воздушных судов, но при этом мы провели с российской стороной немало консультаций, полностью организовали взаимодействие на всех уровнях, поэтому рассчитываем, что наш конкурс пройдет по плану, организованно и успешно" - сказал полковник.

Состязание пекарей

Главный судья конкурса "Полевая кухня" полковник Игорь Маслюченко объявил в пятницу о начале соревнований военных пекарей на конкурсе "Полевая кухня".

"Сегодня военные пекари России, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии должны выпечь мелкоштучные хлебобулочные изделия не менее десяти видов по пять штук каждого на полевых средствах хлебопечения. Кроме того, на соревнованиях работают наблюдатели от Узбекистана, Индии, Таиланда и Алжира", - сказал Маслюченко.

По его словам, пекари состязаются на прицепном хлебопекарном блоке российского производства, предназначенном для выпечки ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в полевых условиях. Каждая команда будет выпекать что-то свое, виды выпечки держатся в секрете до окончания работы судей.

Для соревнований хлебопекам выделено одинаковое количество продуктов: пшеничная мука, соль, сахар, яблоки, джем, повидло, яйца, растительное и сливочное масло, сыр, творог и другие.

Посол Израиля в России Гарри Корен в ходе посещения конкурса военных поваров "Полевая кухня" в четверг отметил его высокую организацию.

"Я думаю, это замечательное мероприятие, хотел бы пожелать успехов сборной Израиля и выразить уверенность, что своим мастерством наши военные повара покажут, на что они способны… Все на самом высоком уровне, и наша команда очень довольна. Нас угостили блинами и чаем. Это было вкусно", - сказал он.

Посол уточнил, что еврейская кухня отличается некоторой пикантностью. По его словам, все составляющие, предоставленные участникам кулинарных состязаний для приготовления блюд, не вызовут затруднений у команды Израиля.

Как сообщил главный судья конкурса, по промежуточным итогам "Полевой кухни" лидирует российская команда, за ней идут военные повара и пекари из Белоруссии, Монголии, Израиля, Азербайджана и Сербии.

Все они, как отметили в Минобороны России, приглашают ценителей кулинарного искусства на соревнования и мастер-класс, который пройдет в день закрытия АрМИ-2017 12 августа.