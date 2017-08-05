Россия, Китай и Казахстан лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник" в Китае



Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник»

Источник: МО РФ Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник»Источник: МО РФ

КОРЛА, 5 авг - РИА Новости. Россия, Китай и Казахстан находятся в тройке лидеров на конкурсе "Мастер-оружейник" на полигоне Корла в Китае, сообщает пресс-центр конкурса.

"В международном конкурсе "Мастер-оружейник", который проводится на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района) Россия, Китай и Казахстан после первого соревновательного дня выбились в лидеры", - говорится в сообщении.

В международных состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" принимают участие военнослужащие из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая. Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них самый длительный и предусматривает четыре соревновательных дня. В первый день участники продемонстрировали свои навыки в ремонте буксируемой гаубицы.

Второй соревновательный день - "Ремонт 25-миллиметровой зенитной установки", третий - "Соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня, четвертый - "Оружейный биатлон" по ремонту стрелкового оружия.

Завершит международные соревнования "Финальная эстафета ремонтных взводов".

Участники также продемонстрируют свое мастерство в оперативности обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней.

Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник" представляет курсантская команда Пензенского артиллерийского инженерного института, завоевавшая первое место во всеармейском этапе конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, который проходил с 11 по 18 июня на полигоне Учебный.

В 2016 году победителем международного конкурса "Мастер-оружейник", проходившего в Пензенской области в рамках Армейских международных игр-2016, стала команда Вооруженных сил РФ, завоевавшая первое место в напряженной борьбе с командами Китая и Казахстана.