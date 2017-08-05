Россия, Китай и Казахстан лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник" в Китае
|
|
Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник»
Источник: МО РФ
КОРЛА, 5 авг - РИА Новости. Россия, Китай и Казахстан находятся в тройке лидеров на конкурсе "Мастер-оружейник" на полигоне Корла в Китае, сообщает пресс-центр конкурса.
"В международном конкурсе "Мастер-оружейник", который проводится на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района) Россия, Китай и Казахстан после первого соревновательного дня выбились в лидеры", - говорится в сообщении.
В международных состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" принимают участие военнослужащие из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая. Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них самый длительный и предусматривает четыре соревновательных дня. В первый день участники продемонстрировали свои навыки в ремонте буксируемой гаубицы.
Второй соревновательный день - "Ремонт 25-миллиметровой зенитной установки", третий - "Соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня, четвертый - "Оружейный биатлон" по ремонту стрелкового оружия.
Завершит международные соревнования "Финальная эстафета ремонтных взводов".
Участники также продемонстрируют свое мастерство в оперативности обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующим совершением боевых стрельб по разным типам мишеней.
Россию на международном конкурсе "Мастер-оружейник" представляет курсантская команда Пензенского артиллерийского инженерного института, завоевавшая первое место во всеармейском этапе конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, который проходил с 11 по 18 июня на полигоне Учебный.
В 2016 году победителем международного конкурса "Мастер-оружейник", проходившего в Пензенской области в рамках Армейских международных игр-2016, стала команда Вооруженных сил РФ, завоевавшая первое место в напряженной борьбе с командами Китая и Казахстана.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.08.2017 В Омске курсанты ВА МТО разобрали и собрали УАЗ за четыре минуты
06.08.2017 Участники конкурса АрМИ-2017 совершат десантирование в районе Эльбруса
06.08.2017 На незнакомой местности в Китае пройдут состязания десантников шести стран
06.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
06.08.2017 На полигоне Алабино возвели более 90 современных объектов для АрМИ-2017
06.08.2017 Военный полицейский из РФ стал победителем в личном первенстве на АрМИ-2017
06.08.2017 В рамках АрМИ-2017 началось соревнование военных пекарей шести стран
06.08.2017 Конкурс Армейских игр "Рембат" стартовал на полигоне под Омском