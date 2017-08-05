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Российские летчики приступили к полетам на "Авиадартс" в Китае

06.08.2017 РИА Новости 109 0
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Истребители-бомбардировщики. Архивное фото
Истребители-бомбардировщики. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

ТАЙПИНЧУАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Летчики из РФ приступили к полетам в рамках конкурса "Авиадартс" на полигоне Тайпинчуань в Китае, сообщает пресс-центр конкурса.

"Российские экипажи приступили к тренировочным полетам на полигоне Тайпинчуань в Китайской Народной Республике в рамках международного этапа конкурса "Авиадартс-2017", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми полеты на полигон выполнили летчики истребительной и бомбардировочной авиации на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М. При этом отмечается, что экипажи бомбардировщиков выполнили практическое бомбометание с высоты около 600 метров.

Далее по плану конкурса полеты выполнят экипажи штурмовиков Су-25, самолетов-разведчиков Су-24МР, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-8.

Ранее на авиационном полигоне Тайпинчуань прошла торжественная церемония открытия летной части конкурса "Авиадартс-2017". Согласно сообщению, для зрителей мероприятия пилотажные группы КНР "Первое августа", "Красный орел" и "Небесные крылья" продемонстрировали фигуры одиночного и группового пилотажа.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-76
Ка-52
Ми-28Н
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Су-35
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