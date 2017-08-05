Российские летчики приступили к полетам на "Авиадартс" в Китае
|
|
Истребители-бомбардировщики. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
ТАЙПИНЧУАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Летчики из РФ приступили к полетам в рамках конкурса "Авиадартс" на полигоне Тайпинчуань в Китае, сообщает пресс-центр конкурса.
"Российские экипажи приступили к тренировочным полетам на полигоне Тайпинчуань в Китайской Народной Республике в рамках международного этапа конкурса "Авиадартс-2017", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первыми полеты на полигон выполнили летчики истребительной и бомбардировочной авиации на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М. При этом отмечается, что экипажи бомбардировщиков выполнили практическое бомбометание с высоты около 600 метров.
Далее по плану конкурса полеты выполнят экипажи штурмовиков Су-25, самолетов-разведчиков Су-24МР, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-8.
Ранее на авиационном полигоне Тайпинчуань прошла торжественная церемония открытия летной части конкурса "Авиадартс-2017". Согласно сообщению, для зрителей мероприятия пилотажные группы КНР "Первое августа", "Красный орел" и "Небесные крылья" продемонстрировали фигуры одиночного и группового пилотажа.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
06.08.2017 Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017
15.06.2017 В Воронеж прилетят ПАК ФА
15.06.2017 Под Воронежем начнется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
06.08.2015 Министр обороны России дал старт международному конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2015»
04.06.2015 Подведены итоги конкурса профессионального мастерства военных летчиков «Авиадартс-2015»
06.05.2015 Над Москвой пролетят 143 экипажа боевых вертолетов и самолетов