Патрушев обсудил с абхазским коллегой взаимодействие силовиков двух стран
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и его абхазский коллега Мухамед Килба обсудили в Москве задачи по обеспечению национальной безопасности, сообщает пресс-служба СБ РФ.
"Николай Патрушев и Мухамед Килба обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии", - говорится в сообщении.
Помимо этого, они обсудили вопросы взаимодействия по линии силовых и правоохранительных органов, а также подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2017-2018 годы.
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05.08.2017
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