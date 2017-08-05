Патрушев проведет совещание по безопасности на Дальнем Востоке 7 августа
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет 7 августа выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба СБ РФ.
"По поручению президента РФ В.В.Путина секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет 7 августа выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
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05.08.2017
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