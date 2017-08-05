Патрушев проведет совещание по безопасности на Дальнем Востоке 7 августа



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет 7 августа выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба СБ РФ.

"По поручению президента РФ В.В.Путина секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет 7 августа выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.