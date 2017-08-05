Индонезия интересуется российскими системами ПВО



Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Индонезия пока не рассматривает вопрос о закупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400, однако российские системы ПВО "находятся в зоне пристального внимания" Джакарты, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Вахид Суприяди.

По итогам прошедших в мае 2016 года переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Индонезии Джоко Видодо лидеры двух стран договорились укреплять военно-техническое сотрудничество. В частности, была достигнута договоренность о передаче технологий. Стороны условились продолжить обсуждение по возможному налаживанию совместного производства.

"Мы пока не рассматривали возможность закупки конкретно этих комплексов, однако наше министерство обороны действительно заинтересовано в приобретении новых технологий. Системы противовоздушной обороны РФ находятся в зоне нашего пристального внимания, но, что касается этих ЗРК (С-300 и С-400), я пока ничего не могу сказать", - сказал дипломат.

Ранее главком Вооруженных сил Индонезии генерал Гатот Нурмантио сообщал, что оборонные ведомства РФ и Индонезии готовят пакет документов, который позволит выйти военному сотрудничеству двух стран на новый уровень. О каких конкретно проектах шла речь, не уточнялось, однако обе стороны неоднократно высказывали заинтересованность в развитии ВТС. В частности, речь шла о возможных поставках авиационной техники.