На учениях в заливе Петра Великого спасли экипаж "аварийной" подлодки ТОФ
|
|
Спасательное судно Игорь Белоусов. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого спасли экипаж условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
По его словам, в учении участвовали дизельная подводная лодка, спасательные суда "Игорь Белоусов" и "Алагез" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда и группа водолазов. Также привлекались самолет Ан-26 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ.
"В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине более 50 метров. После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" силы поисково-спасательного обеспечения ТОФ провели операцию по эвакуации личного состава из условно "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1", - сообщил Матвеев.
Подводников доставили на борт судна "Алагез", где условно раненым оказали первую медицинскую помощь, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.10.2016 Моряки ТОФ проводят учение по спасению экипажа "терпящей бедствие" подлодки
20.07.2017 На учениях ТОФ спасли экипаж "терпящей бедствие" подлодки
21.11.2016 Алмазные помощники
24.10.2016 На Тихоокеанском флоте прошли учения по спасению экипажа подводной лодки
24.01.2014 Военные возможности России в Арктике
17.07.2013 Спасательное судно «Игорь Белоусов» - зачем и почему?
03.07.2013 «Игорь Белоусов» придет на помощь
22.05.2017 Игорь Осипов: "На море, на суше и в воздухе"