Противолодочная авиация ТОФ на учениях отследила подлодку "противника"
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Военные учения Тихоокеанского флота с применением авиации. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Летчики противолодочной эскадрильи морской авиации войск и сил на северо-востоке России и подводные силы Тихоокеанского флота в ходе учений на Камчатке нашли и отследили субмарину "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"По замыслу учения, для поиска подводной лодки в предполагаемый район ее нахождения был направлен экипаж самолета Ил-38 морской авиации ТОФ, который выполнил постановку поля из радиогидролокационных буев. После срабатывания одного из них экипаж "противолодочника" обложил цель кольцом из буев и приступил к слежению за подводной лодкой условного противника", - сообщил Матвеев.
По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, впервые выполнение такого учебно-боевого упражнения поручено молодому командиру экипажа, который успешно с ним справился. Поиск и слежение за подлодкой усложнялись непогодой. Цель "вели" более часа.
В роли подлодки "противника" выступил один из атомных подводных крейсеров ТОФ.
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05.08.2017
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