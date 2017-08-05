Противолодочная авиация ТОФ на учениях отследила подлодку "противника"



Военные учения Тихоокеанского флота с применением авиации. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военные учения Тихоокеанского флота с применением авиации. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Летчики противолодочной эскадрильи морской авиации войск и сил на северо-востоке России и подводные силы Тихоокеанского флота в ходе учений на Камчатке нашли и отследили субмарину "противника", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"По замыслу учения, для поиска подводной лодки в предполагаемый район ее нахождения был направлен экипаж самолета Ил-38 морской авиации ТОФ, который выполнил постановку поля из радиогидролокационных буев. После срабатывания одного из них экипаж "противолодочника" обложил цель кольцом из буев и приступил к слежению за подводной лодкой условного противника", - сообщил Матвеев.

По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, впервые выполнение такого учебно-боевого упражнения поручено молодому командиру экипажа, который успешно с ним справился. Поиск и слежение за подлодкой усложнялись непогодой. Цель "вели" более часа.

В роли подлодки "противника" выступил один из атомных подводных крейсеров ТОФ.