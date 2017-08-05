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Наблюдатели из Азии и Африки оценили российский беспилотник на АрМИ-2017

06.08.2017 РИА Новости 203 0
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БПЛА Элерон-3СВ. Архивное фото
БПЛА Элерон-3СВ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Андреев

ОТАР (Казахстан), 4 авг - РИА Новости. Наблюдатели из Бангладеш, Индии, Египта, Киргизии, Пакистана и Узбекистана оценили преимущества российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Элерон-3СВ" на международном этапе конкурса АрМИ-2017 "Соревнования расчетов БЛА" в Казахстане, сообщает пресс-центр конкурса.

"Проведена выставка беспилотников, принимающих участие в состязаниях - российского "Элерон-3СВ" и израильского "Скайларк", состоящего на вооружении армии Казахстана. Для наблюдателей провели демонстрационные полеты, показали комплектацию, операторы объяснили принцип работы комплексов", - отметили организаторы.

Гостям также разъяснили порядок проведения соревнований расчетов БЛА.

Комплекс "Элерон-3СВ" производства казанского предприятия "Эникс" предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Он точно определяет местоположение объектов с указанием координат через ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Рабочий диапазон высот применения - 5 тысяч метров.

Как добавили в пресс-центре, соревнования в рамках АрМИ продлятся до 9 августа, в них также принимают участие военные Казахстана и Ирана, все команды участвуют на своих комплексах БЛА.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Бангладеш
Египет
Израиль
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Пакистан
Россия
Узбекистан
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Эникс
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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