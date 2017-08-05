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Конкурс Армейских игр "Рембат" стартовал на полигоне под Омском

06.08.2017 ТАСС 173 0
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Рембат
Международный конкурс «Рембат»
Источник: МО РФ

На международных соревнованиях определят лучшие команды танкотехнического и автотехнического обеспечения

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Конкурс Армейских международных игр "Рембат" открылся на полигоне Омского инженерного автобронетанкового института Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

"Сегодня мы даем старт международному конкурсу "Рембат". Это соревнования на лучшего специалиста (лучшую команду) танкотехнического и автотехнического обеспечения. Как одна из форм боевой подготовки войск они стали ярким зрелищем и вызывают огромный интерес в стране и за рубежом", - сказал, открывая состязания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

В конкурсе участвуют представители России, Казахстана и Китая. Конкурс состоит из четырех этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовка", "Военно-спортивные состязания" и "Смешанная эстафета".

На первом этапе участникам предстоит преодолеть на автомобильной технике различные преграды, включая противотанковый ров, зону задымления, брод. Они также будут должны выполнить грузоподъемные работы, поменять переднее колесо и пройти ряд других испытаний. В ходе "Огневой подготовки" военные будут вести стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. "Военно-спортивные состязания" предполагают кросс на 1 км и преодоление международной полосы препятствий.

На заключительном этапе конкурса - в "Смешанной эстафете" на дистанции до 4 км - экипажам предстоит преодолевать преграды на спецтехнике: ремонтно-эксплуатационных машинах, мастерских технического обеспечения и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах на базе танка Т-72.

Награждение победителей конкурса состоится 10 августа.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Китай
Россия
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Т-72
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Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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Булгаков Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX

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