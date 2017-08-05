Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году

06.08.2017 ТАСС 153 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ми-35
Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год
Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA

В этом году участниками соревнований стали представители 28 стран

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Таиланд и Индонезия могут в следующем году прислать команды своих военных на Армейские международные игры, сообщает пресс-центр соревнований.

"Делегации офицеров Вооруженных сил Королевства Таиланд и Национальной армии Республики Индонезия посетили международный конкурс "Страж порядка - 2017", проходящий в Московской области. Военнослужащие Таиланда и Индонезии рассматривают возможность участия в Армейских международных играх", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, офицеры иностранных армий в качестве наблюдателей присутствовали на нескольких этапах конкурса военных полицейских, во время которых смогли пообщаться с судейской комиссией, российскими и казахстанскими участниками соревнований, ознакомиться с инфраструктурой конкурса, а также получить положение о соревнованиях и другие материалы.

"Военная полиция существует в Индонезии с 1945 года, мы готовы рассмотреть возможность участия сборной команды в Армейских международных играх", - отметил возглавляющий делегацию своей страны офицер генерального штаба Национальной армии Индонезии подполковник Дино Мартино.

"Мы познакомились с несколькими конкурсами, включая "Танковый биатлон", "Полевую кухню" и "Страж порядка". Участвовать в них было бы нам интересно, в частности, королевская гвардия могла бы участвовать в конкурсе военных полицейских", - отметил атташе по вопросам обороны посольства Королевства Таиланд полковник Ком Вириявечакун.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Индонезия
Казахстан
Китай
Россия
Таиланд
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы