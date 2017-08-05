Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
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Индонезийские солдаты на фоне вертолета Ми-35. Индонезия, 2003 год
Источник: EPA PHOTO/EPA/WEDA
В этом году участниками соревнований стали представители 28 стран
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Таиланд и Индонезия могут в следующем году прислать команды своих военных на Армейские международные игры, сообщает пресс-центр соревнований.
"Делегации офицеров Вооруженных сил Королевства Таиланд и Национальной армии Республики Индонезия посетили международный конкурс "Страж порядка - 2017", проходящий в Московской области. Военнослужащие Таиланда и Индонезии рассматривают возможность участия в Армейских международных играх", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, офицеры иностранных армий в качестве наблюдателей присутствовали на нескольких этапах конкурса военных полицейских, во время которых смогли пообщаться с судейской комиссией, российскими и казахстанскими участниками соревнований, ознакомиться с инфраструктурой конкурса, а также получить положение о соревнованиях и другие материалы.
"Военная полиция существует в Индонезии с 1945 года, мы готовы рассмотреть возможность участия сборной команды в Армейских международных играх", - отметил возглавляющий делегацию своей страны офицер генерального штаба Национальной армии Индонезии подполковник Дино Мартино.
"Мы познакомились с несколькими конкурсами, включая "Танковый биатлон", "Полевую кухню" и "Страж порядка". Участвовать в них было бы нам интересно, в частности, королевская гвардия могла бы участвовать в конкурсе военных полицейских", - отметил атташе по вопросам обороны посольства Королевства Таиланд полковник Ком Вириявечакун.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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05.08.2017
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