Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Медведев проследил за работами по созданию малого ракетного корабля "Штурм"

06.08.2017 ТАСС 179 0
0
Понравилась новость?
 +1
Судостроительный завод "Море"
Судостроительный завод "Море" в Феодосии
Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Премьер-министру сообщили, что "Судостроительный завод "Море" загружен на 40%, выросло число его сотрудников

ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел один из цехов ФГУП "Судостроительный завод "Море", проследил за ходом работ по созданию малого ракетного корабля "Штурм".

По десятому цеху завода главу российского правительства провел директор "Моря" Олег Зачиняев, премьера сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович. Медведеву рассказали о постройке цеха, оборудовании, которое здесь используется, и показали строящийся рейдовый водолазный катер и малый ракетный корабль "Штурм". Завод, как сообщили Медведеву, загружен на 40%, выросло число сотрудников, появились профильные специалисты. Главе кабмина рассказали, что зарплата работников завода достигает 34 тыс. рублей.

Судостроительный завод "Море" на берегу Феодосийского залива был основан в 1938 году. В советские годы на предприятии строились пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) "Ракета", морские СПК "Комета", речные СПК "Восход-2", затем были взяты в производство еще несколько проектов скоростных катеров, но количество выпускаемой продукции существенно сократилось.

Верфь была переведена в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года. Это решение, как утверждалось в документе, было принято с целью создания благоприятных социально-экономических условий, обеспечивающих полноценную загрузку предприятия, а также для строительства новых видов морских пассажирских судов, обеспечивающих создание новых рабочих мест.

В октябре 2015 года было создано ФГУП "Судостроительный завод "Море", куда вошли все активы верфи. В 2016 году на предприятии был заложен малый ракетный корабль "Шторм", в 2017 году - пограничный сторожевой катер на воздушной подушке, а также второй малый ракетный корабль.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Штурм
Персоны
Дворкович Аркадий
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы