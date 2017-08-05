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Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017

06.08.2017 ТАСС 171 0
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АрМИ-2016
Разборка автомобиля УАЗ на конурсе АрМИ-2016
Источник: ТАСС

Второе место на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" заняла сборная Египта, третье - команда Венесуэлы

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Команда России победила на первом завершившемся конкурсе "Мастера автобронетанковой техники", проходящем в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр Игр.

"В городе Острогожск Воронежской области завершился международный конкурс среди военных водителей. По сумме набранных баллов сборная команда Вооруженных сил России завоевала "золото" на международном конкурсе Армейских международных игр - 2017 "Мастера автобронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, очень хорошие результаты показала сборная Египта, участвовавшая в конкурсе впервые и завоевавшая серебряную медаль. Бронзовым призером стала команда Венесуэлы.

"На отдельных этапах соревнования разница между первым и вторым местами составляла всего несколько секунд. Стоит отметить, что преодоление препятствий и трассе на время - это еще не окончательный успех, важно было пройти маршрут без ошибок и нарушений, за которые начислялись штрафные баллы и время", - отметили в пресс-центре.

Церемонию закрытия и награждение победителей провел начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко и главный судья конкурса полковник Дмитрий Тужиков. Команде победителей были вручены переходящий кубок соревнований, золотые медали и ценные подарки, а водитель "КамАЗа" прапорщик Сергей Телых стал обладателем автомобиля LADA Granta.

Команды выступали на автомобилях, стоящих на вооружении России, - "КамАЗ-43501", УАЗ-3163 "Патриот", седельном тягаче с полуприцепом "КамАЗ 65225". В ходе второго этапа военнослужащие преодолели препятствия и заграждения: холмы, косогоры, противотанковые рвы, контрэскарпы, траншеи, колейные мосты и другие элементы. Водители грузовых автомобилей дополнительно форсировали водные преграды.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Венесуэла
Египет
Россия
Компании
ГАБТУ
КАМАЗ
Минoбороны РФ
УАЗ-Патриот
Проекты
АРМИ-20XX

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