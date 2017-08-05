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Шойгу: модернизация Ту-160 и Ту-95МС является одним из приоритетов Минобороны

06.08.2017 ТАСС 171 0
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Самолеты Ту-160М1 и Ил-78М
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016
Источник: Петр Бутовский / Jane's

Министр обороны отметил, что эти самолеты осуществляют полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности - одна из приоритетных задач для Минобороны РФ. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства", - сообщил Шойгу.

Он подчеркнул, что эти самолеты осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также в восточных районах.

"Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности - одна из наших приоритетных задач. Сейчас публичное акционерное общество "Туполев" совместно с другими промышленными предприятиями проводит модернизацию самолетов, а также ремонт авиадвигателей, бортового оборудования, воспроизводство новых блоков и агрегатов. Учитывая высокую значимость выполняемых работ, обсудим, что сделано в течение этого месяца", - сказал министр.

Ту-160 - советский стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками.
05.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Ту-160
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