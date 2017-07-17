ВЭБ присматривается к татарстанским верфям



АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»

Источник: Роман Хасаев / realnoevremya.ru АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»Источник: Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Зеленодольский завод им. Горького» включен в шорт-лист перспективных проектов банка по диверсификации продукции российского ОПК

«Зеленодольский завод им. Горького» попал в число первых семи проектов ОПК, которые рассматривает «Внешэкономбанк» для финансирования конверсии отрасли. Плановый лимит — до 10 млрд рублей. Сейчас предприятие ждет решения кредитного комитета банка. Подробности — в материале «Реального времени».

К ВЭБу пришли первых семь новобранцев ОПК

После 2020 года гигантские масштабы государственного оборонного заказа (ГОЗ), ежегодно размещаемого на оборонных предприятиях страны, заметно «сдуются», о чем не раз в публичных выступлениях предупреждал президент страны Владимир Путин. Анонсируя резкое снижение ГОЗ, глава государства просил руководителей компаний заблаговременно продумать безболезненный переход на «мирные рельсы», чтобы не отозвалось эхо 90-х годов.

Однако российский ОПК не останется один на один перед «проблемой-2020»: кредитное плечо по поддержке диверсификации ОПК готов оказать «Внешэкономбанк», отобравший для себя первых новобранцев. «В настоящее время на рассмотрении ВЭБа находятся семь перспективных проектов по диверсификации продукции ОПК, — сообщила «Реальному времени» пресс-служба банка. — Среди них есть заявка от татарстанского ОПК. Общая сумма проектов свыше 11 млрд рублей, а запрашиваемый объем кредитования от «Внешэкономбанка» — более 8,6 млрд рублей».

Собрав первый портфель гражданских проектов от ОПК, «Внешэкономбанк» в этом году обещает запустить программу проектного финансирования высокотехнологичных проектов.

В настоящее время на рассмотрении ВЭБа находятся семь перспективных проектов по диверсификации продукции ОПК Источник: pr-bank.ru

Ренат Мистахов: ждем решения кредитного комитета ВЭБа

Как стало известно «Реальному времени», первым кандидатом на диверсификацию ВЭБа может стать ОАО «Зеленодольский завод им. Горького». Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» генеральный директор предприятия Ренат Мистахов. По его словам, им была предложена программа строительства гражданских судов, которая сразу заинтересовала руководство ВЭБа.

Первые переговоры на эту тему состоялись во время Петербургского международного экономического форума в июне этого года. «Мы встречались в ВЭБом, презентовали свои предложения по развитию гражданского судостроения, но у нас пока нет информации, прошли мы или нет через кредитный комитет на финансирование проектов, которые защищались на ПМЭФ-2017, — рассказал Мистахов. — Но мы активно работаем и с другими банками по кредитованию гражданских судов», — уточнил он, признавая, что «проблема-2020» остается актуальной для всех татарстанских оборонщиков.

В будущем году ГОЗ срежут на 30—40%

Напомним, еще в конце мая этого президент Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ Александр Лаврентьев предупредил директорский корпус республики, что уже с 2018 года ожидается снижение ГОЗ на 30—40%, дав понять, что «проблема- 2020» надвинулась гораздо раньше 2021 года.

Александр Лаврентьев предупредил директорский корпус республики, что уже с 2018 года ожидается снижение ГОЗ на 30—40% Источник: Максим Платонов / realnoevremya.ru

«В ближайшем будущем очень серьезная проблема может возникнуть с загрузкой предприятий ОПК, к которому в республике относятся 26 компаний, — предрекал Лаврентьев, по словам которого, гособоронзаказ последнего десятилетия позволил многим предприятиям перевооружиться, провести модернизацию и окрепнуть, но «сегодня пик загрузки миновал». — Не секрет, что сложно идет разработка госпрограммы вооружения до 2025 года. Поэтому уже сегодня руководителям предприятий ОПК Татарстана, чтобы не повторять опыт советской конверсии, необходимо провести серьезную оценку технического и технологического уровня своих производств, заняться изучением потенциального рынка гражданской продукции».

Тогда он предложил рассмотреть проблему конверсии на одном из совещаний экономического совета РТ. Однако какие решения последовали за этим — неизвестно.

Кастрюли не предлагать!

Впрочем, шансы на попадание татарстанского предприятия в «первую волну» диверсификации ВЭБа у татарстанского судостроительного предприятия достаточно высоки, так как заявленная продукция отвечает требованиям банка. «Производство гражданской высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса — один из приоритетов ВЭБа согласно Стратегии развития до 2021 года, — заявил Петр Золотарев, заместитель председателя ВЭБа, на форуме «Иннопром-2017». По его словам, банку интересны проекты по выпуску высокотехнологичных датчиков для медицины, приборы для обеспечения эффективности потребления энергии или безопасности. «Если завод, например, строит военные суда, то давайте на нем строить гражданские», — говорит он.

Единственное, что может препятствовать этому, так это неготовность встроиться в рынок, неготовность управлять ценой. «Оборонно-промышленная отрасль настроена в первую очередь на экономику «затраты плюс», потому что есть «монозаказчик». Министерство обороны и его институты гарантируют их приобретение по определенной цене. Это отстроенный механизм. Но рынок работает по-другому. Рынок говорит, что качество является безусловным параметром, а цена при этом должна быть лучшей. И не просто цена, а совокупная стоимость владения на всем жизненном цикле изделия. Это совершенно другой подход», — указывает он.

Готов Зеленодольский завод к трансформации — большой вопрос, ведь уже сейчас он самостоятельно сумел запустить производство гражданских судов А-145 Источник: zdship.ru

В случае утверждения татарстанского проекта ВЭБ предложит выделить производство в «отдельный дивизион» (т. е. в отдельную компанию), в котором ВЭБ станет мажоритарным акционером. «Все оборонно-промышленные предприятия имеют целый ряд ограничений, мы с вами это понимаем, — отмечает Петр Золотарев. — Поэтому применение целого ряда решений, которые не должны быть обременены ограничениями, требует выделения в отдельные дивизионы. То есть предприятиям ОПК необходима организационная и управленческая трансформация». Готов ли Зеленодольский завод к трансформации — большой вопрос, ведь уже сейчас он самостоятельно сумел запустить производство гражданских судов А-145. 13 июля на стапелях завода были заложены два скоростных пассажирских судна проекта А-145, предназначенных для заказчика из Объединенных Арабских Эмиратов.

И главный вопрос — сколько денег ВЭБ готов закачать в конверсию ОПК. По словам Петра Золотарева, плановый лимит — до 10 млрд рублей. «Если будет больше заявок, то будет больше 10 млрд, это просто целевой ориентир, — пообещал он. — Сегодня мы имеем в портфеле на 8,6 млрд рублей проектов, но на самом деле хотелось иметь их больше. В чем проблема? В уровне готовности проектов. Проектов большого масштаба, от 2 до 5 млрд рублей, их немного».

Луиза Игнатьева