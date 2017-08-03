Первая неудача американского "Рейдера"
|
|
Новейший вертолёт компании Sikorsky пострадал во время испытательного полёта. Вчера, 2 августа, портал wptv.com сообщил о том, что в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), совершил жёсткую посадку вертолёт S-97 Raider.
Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, в состав которой входит компания Sikorsky, вертолёт S-97 отрабатывал зависание во время испытательного полёта, но в определённый момент пилотам пришлось совершить жёсткую посадку. Инцидент расследуется, двое пилотов, находившихся в машине, не пострадали. На фото, снятом с другого вертолёта, совершавшего облёт места аварии, виден S-97 Raider без видимых повреждений.
Жёсткая посадка вертолёта S-97 Raider.. Источник: wptv.com
Вертолёт S-97 Raider — перспективная разработка, которая создаётся для американской армии в рамках программы Future Vertical Lift (FVL). Благодаря соосной схеме основного и наличию толкающего винта эта машина может развивать скорость свыше 400 км/ч и преодолевать расстояния более 600 км. Для сравнения: максимальная скорость лёгкого многоцелевого вертолёта Bell OH-58 Kiowa составляет 222 км/ч.
В компании Sikorsky, в 2015 году ставшей частью корпорации Lockheed Martin, работают над созданием скоростного вертолёта с 2008 года. Сначала на свет появился демонстратор технологии под названием X2, а в 2012 году компания начала работу над созданием армейского вертолёта S-97 Raider. Первая демонстрация новой машины состоялась в 2014 году, а годом позже она совершила свой первый полет. Известно, что в настоящее время прототип вертолёта Raider проходит заводские испытания. Машина способна перевозить восемь человек, включая двух пилотов, и может подниматься на высоту более 3 км.
Лётные испытания вертолёта S-97 Raider
Благодаря низкому уровню шума и высокой манёвренности "Рейдера", на его базе планируется создать лёгкий ударный вертолёт, вертолёт-разведчик, вертолёт авиационной поддержки, поисково-спасательный вертолёт, а также беспилотную многоцелевую машину. Испытания "Рейдера" имеют большое значение для вертолётостроения, поскольку речь идёт о принципиально новой машине, обладающей уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками.
|
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2017 Корпорация Lockheed Martin представила вертолет S-97 Raider.
18.04.2017 "Дефиант" показал себя в анимационной красе - видео
04.10.2012 EADS North America приступила к демонстрации AAS-72X+
21.04.2011 EADS начала демонстрационные полеты "вооруженного разведчика"
20.04.2011 Армия США получит скоростные вертолеты к 2030 году
25.10.2010 От винта
22.10.2010 Sikorsky создаст вертолет для высокоскоростной разведки
02.05.2017 Гонка в воздухе: Россия и США работают над проектами скоростных вертолетов