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Первая неудача американского "Рейдера"

04.08.2017 Warspot 459 0
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Новейший вертолёт компании Sikorsky пострадал во время испытательного полёта. Вчера, 2 августа, портал wptv.com сообщил о том, что в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), совершил жёсткую посадку вертолёт S-97 Raider.

Как сообщает пресс-служба корпорации Lockheed Martin, в состав которой входит компания Sikorsky, вертолёт S-97 отрабатывал зависание во время испытательного полёта, но в определённый момент пилотам пришлось совершить жёсткую посадку. Инцидент расследуется, двое пилотов, находившихся в машине, не пострадали. На фото, снятом с другого вертолёта, совершавшего облёт места аварии, виден S-97 Raider без видимых повреждений.

Жёсткая посадка вертолёта S-97 Raider.. Источник: wptv.com

Вертолёт S-97 Raider — перспективная разработка, которая создаётся для американской армии в рамках программы Future Vertical Lift (FVL). Благодаря соосной схеме основного и наличию толкающего винта эта машина может развивать скорость свыше 400 км/ч и преодолевать расстояния более 600 км. Для сравнения: максимальная скорость лёгкого многоцелевого вертолёта Bell OH-58 Kiowa составляет 222 км/ч.

В компании Sikorsky, в 2015 году ставшей частью корпорации Lockheed Martin, работают над созданием скоростного вертолёта с 2008 года. Сначала на свет появился демонстратор технологии под названием X2, а в 2012 году компания начала работу над созданием армейского вертолёта S-97 Raider. Первая демонстрация новой машины состоялась в 2014 году, а годом позже она совершила свой первый полет. Известно, что в настоящее время прототип вертолёта Raider проходит заводские испытания. Машина способна перевозить восемь человек, включая двух пилотов, и может подниматься на высоту более 3 км.

Лётные испытания вертолёта S-97 Raider

Благодаря низкому уровню шума и высокой манёвренности "Рейдера", на его базе планируется создать лёгкий ударный вертолёт, вертолёт-разведчик, вертолёт авиационной поддержки, поисково-спасательный вертолёт, а также беспилотную многоцелевую машину. Испытания "Рейдера" имеют большое значение для вертолётостроения, поскольку речь идёт о принципиально новой машине, обладающей уникальными боевыми возможностями и скоростными характеристиками.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
S-97 Raider
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft

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