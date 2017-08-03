Правительство включило в план приватизации еще два предприятия ОПК
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Дмитрий Медведев
Источник: svit24.net
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, подлежащих приватизации в 2017–2019 годах, еще двух предприятий.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень приватизируемых предприятий ОПК включены завод "Навигатор" и Российский институт радионавигации и времени (оба — Санкт-Петербург).
АО "Завод "Навигатор"" изготавливает, в частности, аппаратуру системы единого времени, средства дальней навигации, квантовые стандарты частоты, аппаратуру координатно-временного и навигационного обеспечения гражданского назначения, а также ведет работы по усовершенствованию и модернизации аппаратуры систем единого времени. К приватизации предлагается 26,5% акций компании, находящихся в собственности государства.
АО "Российский институт радионавигации и времени" является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения России. Институт является одним из основных создателей наземных радионавигационных систем и навигационной аппаратуры потребителей; государственной системы единого времени и эталонных частот, лежащей в основе управления народно-хозяйственным комплексом государства; Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS. К приватизации предлагается 41,9% акций компании, находящихся в собственности государства.
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03.08.2017
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