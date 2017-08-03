Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Правительство включило в план приватизации еще два предприятия ОПК

04.08.2017 RNS 703 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Источник: svit24.net

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, подлежащих приватизации в 2017–2019 годах, еще двух предприятий.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень приватизируемых предприятий ОПК включены завод "Навигатор" и Российский институт радионавигации и времени (оба — Санкт-Петербург).

АО "Завод "Навигатор"" изготавливает, в частности, аппаратуру системы единого времени, средства дальней навигации, квантовые стандарты частоты, аппаратуру координатно-временного и навигационного обеспечения гражданского назначения, а также ведет работы по усовершенствованию и модернизации аппаратуры систем единого времени. К приватизации предлагается 26,5% акций компании, находящихся в собственности государства.

АО "Российский институт радионавигации и времени" является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения России. Институт является одним из основных создателей наземных радионавигационных систем и навигационной аппаратуры потребителей; государственной системы единого времени и эталонных частот, лежащей в основе управления народно-хозяйственным комплексом государства; Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS. К приватизации предлагается 41,9% акций компании, находящихся в собственности государства.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Завод Навигатор
РИРВ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 04.08 12:51
  • 2
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 12:49
  • 3
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 12:13
  • 2
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 04.08 11:13
  • 5193
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 11:13
  • 2
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 04.08 10:51
  • 82
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 04.08 10:44
  • 83
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.08 10:35
  • 1
Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя
  • 04.08 10:33
  • 33
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 04.08 10:30
  • 94
Драйверы большой войны
  • 04.08 10:15
  • 43
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 10:06
  • 2
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 04.08 09:56
  • 14
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 04.08 07:06
  • 3
"Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
другие обсуждаемые темы