Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)

04.08.2017 ИноСМИ 856 3
Разделы: Флот
0
Понравилась новость?
 0
Петр Великий
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

В ежемесячном журнале "Популярная механика" 30 июня была опубликована статья Роберта Бейтмана под заголовком "Почему у нас возникают конфликты с Россией в воздухе, а не на море?" За прошедшие несколько месяцев случилось несколько конфликтов на море - например, противостояние Китая и Ирана. А что насчет российской стороны? Россия не так часто вступает в конфликты. Некоторые читатели спросят меня, почему так происходит. Почему нас атакуют только с воздуха? Почему российские самолеты беспокоят иностранные военные корабли в море? Как и во многих ситуациях, ответ нужно искать в истории. Однако, говоря о русских, достаточно учитывать два фактора: географическое положение и их недоверчивость.

Мало кто знает, но во время войн вплоть до самого их окончания часто возникают конфликты в открытом море. Зачастую действия в море очень ограничены не только глубиной, силой ветра или морским течением, но и маршрутами, пролегающими на том или ином участке. К тому же, найти в открытом море своего врага - задача не из легких. По этой причине некоторые суда, не имеющие никакого отношения к происходящему, иногда оказываются в центре морского сражения.

На самом деле США должны выразить благодарность за свою независимость французскому военно-морскому флоту, который сражался с британским. Под натиском превосходящих сил Континентальной армии Вашингтона и французской армии генерал британской армии Чарльз Корнуоллис отступил к Йорктауну, где 27 сентября был осажден и уже 19 октября капитулировал вместе с девятитысячной армией, что положило конец Войне за независимость. Стоит отметить, что именно выбор Чесапикского залива сыграл очень важную роль: там французская армия смогла отрезать британские войска.

Во времена Петра Великого Российская империя не только стремилась к обогащению, но и занималась активным поиском новых морских путей. Здесь приходит на ум слово "оковы", так как, выйдя в открытое море, Россия оказалась "скована цепью".

Роль этих "оков" сыграл толстый слой льда в северных морях. Ведь русские стремились найти путь в южные воды. Только при Екатерине II, после присоединения территорий Украины и Крыма, Россия наконец получила доступ к Черному морю. В Севастополе была построена военно-морская база. Несмотря на это, Россия веками оставалась отрезана от мировых морей Босфорским проливом (что впоследствии было закреплено в Конвенции Монтрё о статусе проливов). Однако даже если бы Россия прошла через Босфор, она получила бы доступ лишь к Средиземному морю и не смогла бы выйти в океан.

Это и объясняет тот факт, что конфронтация США и России разворачивается именно в воздухе.

Вторая причина заключается в том, что Россия относится с недоверием к другим странам.

Россия направляет все силы на то, чтобы защитить страну на суше. Каждое дело, каждый план направлены именно на защиту границ. По этой причине Россия (как и бывший СССР) и в прошлом, и сейчас не придает особого значения военно-морскому флоту.

Именно по этой причине Россия строит подводные лодки (которые иногда обладают уникальными техническими характеристиками), а не авианосцы. Это делается лишь для того, чтобы получить богатые ресурсы. Поэтому русские разрабатывают противокорабельные ракеты, вместо того чтобы развивать инфраструктуру. В прошлом веке русские отказались от линкора. Они знали, что он никогда не сможет выйти за пределы военно-морской базы, поэтому Россия оставила эти попытки. Сейчас Россия сосредоточилась на том, как направить оружие на США и Европу.

Для чего это нужно России?

Подводные лодки и противокорабельные самолеты можно использовать на дальних расстояниях от объекта. В мирное время эти два вида оружия могут лишь напугать, но вовсе не способны нанести серьезный урон.


Сяо Да Xiao Da
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
forumow
3305
№1
04.08.2017 11:14
Цитата
В мирное время эти два вида оружия могут лишь напугать, но вовсе не способны нанести серьезный урон.

Сяо Да Xiao Da
И что это должно означать?! Перевод бы толком сделали...
+1
Сообщить модератору
RU
Krug78
91
№2
04.08.2017 12:08
Цитата, q
В прошлом веке русские отказались от линкора.
Так то их 7 шт аж построили, на всякий случай, да еще на стапелях померло в "недострое" и линкоров и линейных крейсеров заложенных. Эксперты елки зеленые..
0
Сообщить модератору
RU
АлександрА
1894
№3
04.08.2017 12:49
Krug78

Автор видимо про отказ от достройки "Советского Союза" (проект 23) после завершения Великой Отечественной, и последующий отказ от строительства линкоров проекта 24.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 04.08 12:51
  • 2
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 12:49
  • 3
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 12:13
  • 2
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 04.08 11:13
  • 5193
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 11:13
  • 2
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 04.08 10:51
  • 82
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 04.08 10:44
  • 83
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.08 10:35
  • 1
Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя
  • 04.08 10:33
  • 33
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 04.08 10:30
  • 94
Драйверы большой войны
  • 04.08 10:15
  • 43
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 10:06
  • 2
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 04.08 09:56
  • 14
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 04.08 07:06
  • 3
"Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
другие обсуждаемые темы