

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

В ежемесячном журнале "Популярная механика" 30 июня была опубликована статья Роберта Бейтмана под заголовком "Почему у нас возникают конфликты с Россией в воздухе, а не на море?" За прошедшие несколько месяцев случилось несколько конфликтов на море - например, противостояние Китая и Ирана. А что насчет российской стороны? Россия не так часто вступает в конфликты. Некоторые читатели спросят меня, почему так происходит. Почему нас атакуют только с воздуха? Почему российские самолеты беспокоят иностранные военные корабли в море? Как и во многих ситуациях, ответ нужно искать в истории. Однако, говоря о русских, достаточно учитывать два фактора: географическое положение и их недоверчивость.

Мало кто знает, но во время войн вплоть до самого их окончания часто возникают конфликты в открытом море. Зачастую действия в море очень ограничены не только глубиной, силой ветра или морским течением, но и маршрутами, пролегающими на том или ином участке. К тому же, найти в открытом море своего врага - задача не из легких. По этой причине некоторые суда, не имеющие никакого отношения к происходящему, иногда оказываются в центре морского сражения.

На самом деле США должны выразить благодарность за свою независимость французскому военно-морскому флоту, который сражался с британским. Под натиском превосходящих сил Континентальной армии Вашингтона и французской армии генерал британской армии Чарльз Корнуоллис отступил к Йорктауну, где 27 сентября был осажден и уже 19 октября капитулировал вместе с девятитысячной армией, что положило конец Войне за независимость. Стоит отметить, что именно выбор Чесапикского залива сыграл очень важную роль: там французская армия смогла отрезать британские войска.

Во времена Петра Великого Российская империя не только стремилась к обогащению, но и занималась активным поиском новых морских путей. Здесь приходит на ум слово "оковы", так как, выйдя в открытое море, Россия оказалась "скована цепью".

Роль этих "оков" сыграл толстый слой льда в северных морях. Ведь русские стремились найти путь в южные воды. Только при Екатерине II, после присоединения территорий Украины и Крыма, Россия наконец получила доступ к Черному морю. В Севастополе была построена военно-морская база. Несмотря на это, Россия веками оставалась отрезана от мировых морей Босфорским проливом (что впоследствии было закреплено в Конвенции Монтрё о статусе проливов). Однако даже если бы Россия прошла через Босфор, она получила бы доступ лишь к Средиземному морю и не смогла бы выйти в океан.

Это и объясняет тот факт, что конфронтация США и России разворачивается именно в воздухе.

Вторая причина заключается в том, что Россия относится с недоверием к другим странам.

Россия направляет все силы на то, чтобы защитить страну на суше. Каждое дело, каждый план направлены именно на защиту границ. По этой причине Россия (как и бывший СССР) и в прошлом, и сейчас не придает особого значения военно-морскому флоту.

Именно по этой причине Россия строит подводные лодки (которые иногда обладают уникальными техническими характеристиками), а не авианосцы. Это делается лишь для того, чтобы получить богатые ресурсы. Поэтому русские разрабатывают противокорабельные ракеты, вместо того чтобы развивать инфраструктуру. В прошлом веке русские отказались от линкора. Они знали, что он никогда не сможет выйти за пределы военно-морской базы, поэтому Россия оставила эти попытки. Сейчас Россия сосредоточилась на том, как направить оружие на США и Европу.

Для чего это нужно России?

Подводные лодки и противокорабельные самолеты можно использовать на дальних расстояниях от объекта. В мирное время эти два вида оружия могут лишь напугать, но вовсе не способны нанести серьезный урон.

Сяо Да Xiao Da