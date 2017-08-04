Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС
В ежемесячном журнале "Популярная механика" 30 июня была опубликована статья Роберта Бейтмана под заголовком "Почему у нас возникают конфликты с Россией в воздухе, а не на море?" За прошедшие несколько месяцев случилось несколько конфликтов на море - например, противостояние Китая и Ирана. А что насчет российской стороны? Россия не так часто вступает в конфликты. Некоторые читатели спросят меня, почему так происходит. Почему нас атакуют только с воздуха? Почему российские самолеты беспокоят иностранные военные корабли в море? Как и во многих ситуациях, ответ нужно искать в истории. Однако, говоря о русских, достаточно учитывать два фактора: географическое положение и их недоверчивость.
Мало кто знает, но во время войн вплоть до самого их окончания часто возникают конфликты в открытом море. Зачастую действия в море очень ограничены не только глубиной, силой ветра или морским течением, но и маршрутами, пролегающими на том или ином участке. К тому же, найти в открытом море своего врага - задача не из легких. По этой причине некоторые суда, не имеющие никакого отношения к происходящему, иногда оказываются в центре морского сражения.
На самом деле США должны выразить благодарность за свою независимость французскому военно-морскому флоту, который сражался с британским. Под натиском превосходящих сил Континентальной армии Вашингтона и французской армии генерал британской армии Чарльз Корнуоллис отступил к Йорктауну, где 27 сентября был осажден и уже 19 октября капитулировал вместе с девятитысячной армией, что положило конец Войне за независимость. Стоит отметить, что именно выбор Чесапикского залива сыграл очень важную роль: там французская армия смогла отрезать британские войска.
Во времена Петра Великого Российская империя не только стремилась к обогащению, но и занималась активным поиском новых морских путей. Здесь приходит на ум слово "оковы", так как, выйдя в открытое море, Россия оказалась "скована цепью".
Роль этих "оков" сыграл толстый слой льда в северных морях. Ведь русские стремились найти путь в южные воды. Только при Екатерине II, после присоединения территорий Украины и Крыма, Россия наконец получила доступ к Черному морю. В Севастополе была построена военно-морская база. Несмотря на это, Россия веками оставалась отрезана от мировых морей Босфорским проливом (что впоследствии было закреплено в Конвенции Монтрё о статусе проливов). Однако даже если бы Россия прошла через Босфор, она получила бы доступ лишь к Средиземному морю и не смогла бы выйти в океан.
Это и объясняет тот факт, что конфронтация США и России разворачивается именно в воздухе.
Вторая причина заключается в том, что Россия относится с недоверием к другим странам.
Россия направляет все силы на то, чтобы защитить страну на суше. Каждое дело, каждый план направлены именно на защиту границ. По этой причине Россия (как и бывший СССР) и в прошлом, и сейчас не придает особого значения военно-морскому флоту.
Именно по этой причине Россия строит подводные лодки (которые иногда обладают уникальными техническими характеристиками), а не авианосцы. Это делается лишь для того, чтобы получить богатые ресурсы. Поэтому русские разрабатывают противокорабельные ракеты, вместо того чтобы развивать инфраструктуру. В прошлом веке русские отказались от линкора. Они знали, что он никогда не сможет выйти за пределы военно-морской базы, поэтому Россия оставила эти попытки. Сейчас Россия сосредоточилась на том, как направить оружие на США и Европу.
Для чего это нужно России?
Подводные лодки и противокорабельные самолеты можно использовать на дальних расстояниях от объекта. В мирное время эти два вида оружия могут лишь напугать, но вовсе не способны нанести серьезный урон.
Сяо Да Xiao Da
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02.08.2017
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forumow
3305
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№1
04.08.2017 11:14
Цитата
В мирное время эти два вида оружия могут лишь напугать, но вовсе не способны нанести серьезный урон.И что это должно означать?! Перевод бы толком сделали...
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Krug78
91
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№2
04.08.2017 12:08
Цитата, q
В прошлом веке русские отказались от линкора.Так то их 7 шт аж построили, на всякий случай, да еще на стапелях померло в "недострое" и линкоров и линейных крейсеров заложенных. Эксперты елки зеленые..
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АлександрА
1894
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№3
04.08.2017 12:49
Krug78
Автор видимо про отказ от достройки "Советского Союза" (проект 23) после завершения Великой Отечественной, и последующий отказ от строительства линкоров проекта 24.
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