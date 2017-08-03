ВМС США нашли способ увеличить количество подлодок
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Атомная ударная подлодка USS John Warner (SSN-785) класса Virginia
Источник: www.wvec.com
Промышленность США способна выполнить новый план по созданию дополнительных подводных лодок при тщательном планировании и достаточном финансировании. Такой вывод содержится в докладе ВМС США, поступившем в Конгресс.
Как сообщает Naval Today, в документе рассматриваются планы по увеличению подводных сил на период с 2017 по 2030 год. Главная тема исследования: смогут ли два крупнейших предприятия – Huntington Ingalls Industries и General Dynamics – передавать флоту ежегодно две многоцелевые подлодки класса "Вирджиния" после того, как в начале 2020-х годов стартует строительство стратегических ракетоносцев нового класса "Колумбия".
Ранее предполагалось, что из-за начала программы "Колумбия" корабелы смогут поставлять флоту не более одной субмарины типа "Вирджиния" в год. Однако теперь командование ВМС заново оценило возможности промышленности и пришло к выводу, что Huntington Ingalls Industries и General Dynamics смогут сохранить темпы работ и передавать по две "Вирджинии" в год. Для осуществления этих планов потребуется подготовить дополнительные производственные мощности и решить кадровые вопросы.
Если Конгресс поддержит предложения флотского руководства, то количество построенных подлодок типа "Вирджиния" в период с 2017 по 2030 год возрастет до 28 единиц. В более отдаленной перспективе указанные меры позволят ВМС обеспечить к 2048 году нахождение в строю 66 подводных лодок.
Поиски возможностей для оптимизации производства связаны с требованием президента Дональда Трампа увеличить количество боевых кораблей до 350 единиц. Сегодня в составе ВМС США их насчитывается 277.
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03.08.2017
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