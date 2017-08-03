Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС США нашли способ увеличить количество подлодок

04.08.2017 FLOT.com 276 0
0
Понравилась новость?
 0
Подлодка USS John Warner SSN-785
Атомная ударная подлодка USS John Warner (SSN-785) класса Virginia
Источник: www.wvec.com

Промышленность США способна выполнить новый план по созданию дополнительных подводных лодок при тщательном планировании и достаточном финансировании. Такой вывод содержится в докладе ВМС США, поступившем в Конгресс.

Как сообщает Naval Today, в документе рассматриваются планы по увеличению подводных сил на период с 2017 по 2030 год. Главная тема исследования: смогут ли два крупнейших предприятия – Huntington Ingalls Industries и General Dynamics – передавать флоту ежегодно две многоцелевые подлодки класса "Вирджиния" после того, как в начале 2020-х годов стартует строительство стратегических ракетоносцев нового класса "Колумбия".


Ранее предполагалось, что из-за начала программы "Колумбия" корабелы смогут поставлять флоту не более одной субмарины типа "Вирджиния" в год. Однако теперь командование ВМС заново оценило возможности промышленности и пришло к выводу, что Huntington Ingalls Industries и General Dynamics смогут сохранить темпы работ и передавать по две "Вирджинии" в год. Для осуществления этих планов потребуется подготовить дополнительные производственные мощности и решить кадровые вопросы.


Если Конгресс поддержит предложения флотского руководства, то количество построенных подлодок типа "Вирджиния" в период с 2017 по 2030 год возрастет до 28 единиц. В более отдаленной перспективе указанные меры позволят ВМС обеспечить к 2048 году нахождение в строю 66 подводных лодок.


Поиски возможностей для оптимизации производства связаны с требованием президента Дональда Трампа увеличить количество боевых кораблей до 350 единиц. Сегодня в составе ВМС США их насчитывается 277.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат FLOT.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Компании
General Dynamics
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 04.08 12:51
  • 2
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 12:49
  • 3
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 12:13
  • 2
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 04.08 11:13
  • 5193
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 11:13
  • 2
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 04.08 10:51
  • 82
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 04.08 10:44
  • 83
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.08 10:35
  • 1
Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя
  • 04.08 10:33
  • 33
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 04.08 10:30
  • 94
Драйверы большой войны
  • 04.08 10:15
  • 43
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 10:06
  • 2
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 04.08 09:56
  • 14
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 04.08 07:06
  • 3
"Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
другие обсуждаемые темы