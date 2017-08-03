Индонезия получила первую подводную лодку южнокорейской постройки

2 августа 2017 года на судостроительном предприятии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в южнокорейском городе Окпо состоялась церемония передачи ВМС Индонезии первой построенной для них дизель-электрической подводной лодки Nagapasa (бортовой номер "403") проекта DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). На церемонии присутствовал министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду. Ожидается, что через несколько дней подводная лодка выйдет в переход в Индонезию.

Переданная ВМС Индонезии головная построенная для них южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) дизель-электрическая подводная лодка Nagapasa (бортовой номер "403") проекта DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Окпо, 02.08.2017 (с) detik.com

20 декабря 2011 года по результатам международного тендера корпорация DSME подписала контракт стоимостью 1,1 млрд. долл. на строительство для индонезийского флота трех подводных лодок проекта DSME1400 - модифицированного германского проекта 209/1200, по которому она строила для ВМС Южной Кореи в 1980-1990-е годы подводные лодки типа Chang Bogo, и на который имеет лицензионные права. Проект DSME1400 (также обозначается как DSME209) представляет собой модернизацию лицензионного проекта 209/1200 примерно до уровня лодок проекта 209/1400, с соответственно увеличенными длиной (до 61,2 м) и водоизмещением (полное подводное 1400 тонн), по нему строились последние две южнокорейские лодки типа Chang Bogo. Согласно условиям контракта, первые две лодки для Индонезии должны были быть построены на DSME со сдачей в 2016-2017 годах, а третья должна была сооружаться (фактически собираться из секций) при содействии и технической помощи южнокорейской стороны на модернизируемом индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ РAL в Сурабае c плановым окончанием в 2018 году.

Индонезийский контракт стал первым прорывом южнокорейской судостроительной промышленности на мировой рынок подводного кораблестроения. Примечательно, что в данном случае южнокорейцы обошли не только российское предложение постройки двух подводных лодок проекта 636 (в том числе в счет российского кредита), но и предложение самого первоначального строителя лодок проекта 209/1200 - германской компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), действовавшей в индонезийском тендере в партнерстве с турецкими верфями.

Головная подводная лодка для Индонезии Nagapasa (первоначально сообщалось, что лодка носит название Nagabanda - неясно, было ли это ошибочным, или лодка была переименована) была начата постройкой на предприятии DSME в Окпо 3 декабря 2013 года, а церемония официальной закладки состоялась 9 апреля 2015 года. Церемония спуска на воду состоялась 24 марта 2016 года. Заводские ходовые испытания были начаты в июле 2016 года, но затянулись, потребовав устранения ряда дефектов (в частности, был выявлен недобор скорости полного хода под водой), в результате передача лодки была произведена с опозданием примерно на девять месяцев по отношению к контрактному сроку.

Также в Окпо ведется строительство для Индонезии второй лодки Ardadedali (бортовой номер "404"), сдача которой сейчас планируется на конец 2018 года.

Что касается постройки третьей подводной лодки Alugoro (бортовой номер "405") по контракту 2011 года на индонезийском предприятии РТ РAL в Сурабае, то оно было начато только в 2016 году, и, по-видимому, превратится в долгострой - сейчас даже официально ввод ее в строй планируется не ранее 2021 года.

ВМС Индонезии в настоящее время располагают двумя подводными лодками оригинальной германской постройки проекта 209/1300 Chakra (бортовой номер "401") и Nanggala (бортовой номер "402"), введенными в строй в 1981 году. Обе эти лодки в 2009-2012 годах прошли средний ремонт на той же DSME в Южной Корее.

Переданная ВМС Индонезии головная построенная для них южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) дизель-электрическая подводная лодка Nagapasa (бортовой номер "403") проекта DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Окпо, 02.08.2017 (с) detik.com