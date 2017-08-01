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МиГ-41 получит новейшее противоракетное вооружение

04.08.2017 ПолитЭксперт 1058 0
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МиГ-1.44 (МФИ)
Прототип легкого истребителя МиГ-1.44 (МФИ) на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 года
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Информационное издание "Федеральное Агентство Новостей" сообщило, что проектируемый перспективный истребитель 6-го поколения российской самолетостроительной корпорации "МиГ" - МиГ-41 получит новейшие системы защиты от реактивных снарядов потенциального противника.

"Новинка ВПК будет значительно превосходить по эффективности обычные боеприпасы, и это даст преимущество перед зенитными установками и пулями, появление перспективного истребителя ожидается после 2035 года, а разработка летательного аппарата идет совместно с созданием ПАК ФА"

ИА "ФАН" раскрыло, что на МиГ-41 установят противоракетные лазерные системы, которые будут в состоянии поражать на подлете головки самонаведения подлетающей ракеты. Новинка ВПК будет значительно превосходить по эффективности обычные боеприпасы, и это даст преимущество перед зенитными установками и пулями. Появление перспективного истребителя ожидается после 2035, а разработка летательного аппарата идет совместно с созданием ПАК ФА.

Напомним, в настоящее время в Российской Федерации активно идет разработка летательных аппаратов будущего. Самолеты 5-го и 6-го поколения должны будут заменить более ранние модели. К самолетам пятого поколения на данный момент относят ПАК ФА (Т-50 и он же Су-57), а также проектируемый ПАК ДА.

К истребителям шестого поколения принято относить несколько разработок, информация по которым разнится. Так, один из самолетов будущего будет конструировать компания "МиГ" - это и есть МиГ-41, который предназначен для замены легендарного перехватчика МиГ-31. Информацию об этом ранее, еще в 2014 году, распространил летчик-испытатель Анатолий Квочур. Позднее о разработке нового МиГа рассказал генеральный конструктор, вице-президент по инновациям Объединенной самолетостроительной корпорации (ОСК) Сергей Коротков.

В свою очередь ОКБ "Сухого" также ведет проектировании и разработку самолета 6-го поколения. О его возможностях часто сообщается в прессе. В частности, о том, что истребитель "Сухого" будет изготовлен в двух версиях – пилотной и беспилотной, сможет барражировать ближний космос, действовать в составе "стаи" и также уничтожать вражеские ракеты лазерным выжигателем головок самонаведения. Подробности сообщал телеканал "Звезда", онлайн-газета "Труд", детали о разработки сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, а также иные российские СМИ.


Григорий Павлодубов
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПолитЭксперт
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ОСК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ПАК ДА

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